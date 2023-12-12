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В детском саду Хабаровска детям вручили грамоты с символикой Украины

В детском саду Хабаровска детям вручили грамоты с символикой Украины - 12.12.2023 Украина.ру

В детском саду Хабаровска детям вручили грамоты с символикой Украины

Заведующая детским садом и инструктор по физкультуре написали заявления на увольнение "по собственному желанию" после того, как на соревнованиях детям выдали грамоты с символикой Украины. Об этом мэр Хабаровска Сергей Кравчук 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-12T07:38

2023-12-12T07:38

2023-12-12T07:38

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Грамоты с символикой Украины выдали детям из детского сада №122 в детсаду №137, где проходили соревнования по пионерболу с участием нескольких детских учреждений. Отмечается, что грамоты для воспитанников педагогами готовились самостоятельно."Инструктор по физической культуре просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено. Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, однако уже сейчас очевидно, что дети - участники состязаний - невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо!"- говорится в сообщении мэра.Он принёс извинения воспитанникам и родителям детского сада № 122, а также сообщил о выдаче им новых грамот."Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", - добавил Кравчук.По его словам, с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска будут проведены дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания.

https://ukraina.ru/20231211/1051867907.html

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новости, россия, хабаровский край, детский сад, украина, информационная война, сво, мэр