https://ukraina.ru/20231212/1051932473.html

Средства ПВО сбили над белгородской областью украинскую ракету "Точка-У" – МО

Средства ПВО сбили над белгородской областью украинскую ракету "Точка-У" – МО - 12.12.2023 Украина.ру

Средства ПВО сбили над белгородской областью украинскую ракету "Точка-У" – МО

Дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У". Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-12T06:35

2023-12-12T06:35

2023-12-12T06:35

новости

россия

минобороны рф

белгородская область

ракетный удар

точка-у

всу

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037824354_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f153220a163db1d9a8801c53d451310a.jpg

"Сегодня в 5:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У". Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Ранее об уничтожении воздушной цели над белгородским селом Бессоновка сообщил глава региона Вячеслав Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ukraina.ru/20231212/1051751764.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны рф, белгородская область, ракетный удар, точка-у, всу, украина, сво