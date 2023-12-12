Средства ПВО сбили над белгородской областью украинскую ракету "Точка-У" – МО
Дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У". Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня в 5:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У". Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении воздушной цели над белгородским селом Бессоновка сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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