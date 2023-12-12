Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Береговой охраны США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Береговой охраны США
Пожар на следующем в Красном море под норвежским флагом химическом танкере Strinda был вызван ракетным ударом. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает портал War Zone
"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", - говорится в сообщении.
Ранее об инциденте с судном у берегов Йемена, который привёл к возгоранию на борту, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По его информации, экипаж танкера находится в безопасности.
Позднее UKMTO опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) новое сообщение о том, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс и следовать в йеменский порт. То ли это судно, на котором произошло возгорание, из сообщения неясно.
21 ноября, 15:42Высокотехнологичные повстанцы. Кто такие хуситы и почему они смогли бросить вызов ЗападуС начала военного обострения на Ближнем Востоке в мировых новостях регулярно упоминается название йеменской повстанческой группировки "Ансар Аллах" ("Поборники Аллаха"), представители которой широко известны под названием хуситы