https://ukraina.ru/20231212/1051932162.html

Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone

Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone - 12.12.2023 Украина.ру

Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone

Пожар на следующем в Красном море под норвежским флагом химическом танкере Strinda был вызван ракетным ударом. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает портал War Zone

2023-12-12T05:54

2023-12-12T05:54

2023-12-12T05:54

новости

ближний восток

танкер

пожар

норвегия

йемен

хуситы

ракетный удар

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"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", - говорится в сообщении.Ранее об инциденте с судном у берегов Йемена, который привёл к возгоранию на борту, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По его информации, экипаж танкера находится в безопасности.Позднее UKMTO опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) новое сообщение о том, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс и следовать в йеменский порт. То ли это судно, на котором произошло возгорание, из сообщения неясно.

https://ukraina.ru/20231121/1051201834.html

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новости, ближний восток, танкер, пожар, норвегия, йемен, хуситы, ракетный удар