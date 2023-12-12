Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone - 12.12.2023 Украина.ру
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Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone
Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone - 12.12.2023 Украина.ру
Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone
Пожар на следующем в Красном море под норвежским флагом химическом танкере Strinda был вызван ракетным ударом. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает портал War Zone
2023-12-12T05:54
2023-12-12T05:54
новости
ближний восток
танкер
пожар
норвегия
йемен
хуситы
ракетный удар
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"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", - говорится в сообщении.Ранее об инциденте с судном у берегов Йемена, который привёл к возгоранию на борту, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По его информации, экипаж танкера находится в безопасности.Позднее UKMTO опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) новое сообщение о том, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс и следовать в йеменский порт. То ли это судно, на котором произошло возгорание, из сообщения неясно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ближний восток, танкер, пожар, норвегия, йемен, хуситы, ракетный удар
Новости, Ближний Восток, танкер, пожар, Норвегия, Йемен, хуситы, ракетный удар

Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone

05:54 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Береговой охраны США
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Береговой охраны США
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Пожар на следующем в Красном море под норвежским флагом химическом танкере Strinda был вызван ракетным ударом. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает портал War Zone
"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", - говорится в сообщении.
Ранее об инциденте с судном у берегов Йемена, который привёл к возгоранию на борту, заявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По его информации, экипаж танкера находится в безопасности.
Позднее UKMTO опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) новое сообщение о том, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс и следовать в йеменский порт. То ли это судно, на котором произошло возгорание, из сообщения неясно.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 15:42
Высокотехнологичные повстанцы. Кто такие хуситы и почему они смогли бросить вызов ЗападуС начала военного обострения на Ближнем Востоке в мировых новостях регулярно упоминается название йеменской повстанческой группировки "Ансар Аллах" ("Поборники Аллаха"), представители которой широко известны под названием хуситы
 
НовостиБлижний ВостоктанкерпожарНорвегияЙеменхуситыракетный удар
 
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