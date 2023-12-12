Герман Клименко: кто он - 12.12.2023 Украина.ру
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Герман Клименко: кто он
Герман Клименко: кто он - 12.12.2023 Украина.ру
Герман Клименко: кто он
Предприниматель
2023-12-12T13:34
2023-12-12T13:34
новости
герман клименко
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Герман Сергеевич Клименко родился 7 декабря 1966 года в Москве.В 1983–1988 годах учился в Военном инженерном Краснознамённом институте им. А. Ф. Можайского (ВИКИ, Санкт-Петербург, Россия) по специальности инженер-программист. Для прохождения дальнейшей службы был отправлен на Камчатку. В 1995 году окончил факультет переподготовки Высшей школы экономики, получив квалификацию экономиста.В 1993 году работал программистом в филиале иркутского Старательского коммерческого банка, где достиг должности заместителя директора филиала.В июне 2013 года стал президентом Ассоциации развития электронной коммерции (АРЭК), объединившей мелкие и средние интернет-магазины.В феврале 2015 года Клименко возглавил Институт развития Интернета, который создавался при поддержке заместителя руководителя Администрации президента Вячеслава Володина. Целью организации указывалось налаживание взаимодействия технологических компаний с властью. Назначен советником президента РФ по вопросам развития Интернета 4 января 2016 года, а 8 июня того же года президент Путин присвоил Клименко ранг Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Освобождён от должности 13 июня 2018 года. В 2021 году включён в федеральный список Российской партии свободы и справедливости на выборах в Государственную думу.Семь раз входил в «Великолепную двадцатку Рунета» (ежегодно, с 2004 по 2010 годы).
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452
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новости, герман клименко
Новости, Герман Клименко

Герман Клименко: кто он

13:34 12.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к, посвященная продвижению за границей российского медиаконтента
П/к, посвященная продвижению за границей российского медиаконтента - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Предприниматель
Герман Сергеевич Клименко родился 7 декабря 1966 года в Москве.
В 1983–1988 годах учился в Военном инженерном Краснознамённом институте им. А. Ф. Можайского (ВИКИ, Санкт-Петербург, Россия) по специальности инженер-программист. Для прохождения дальнейшей службы был отправлен на Камчатку.
В 1995 году окончил факультет переподготовки Высшей школы экономики, получив квалификацию экономиста.
В 1993 году работал программистом в филиале иркутского Старательского коммерческого банка, где достиг должности заместителя директора филиала.
В июне 2013 года стал президентом Ассоциации развития электронной коммерции (АРЭК), объединившей мелкие и средние интернет-магазины.
В феврале 2015 года Клименко возглавил Институт развития Интернета, который создавался при поддержке заместителя руководителя Администрации президента Вячеслава Володина. Целью организации указывалось налаживание взаимодействия технологических компаний с властью.
Назначен советником президента РФ по вопросам развития Интернета 4 января 2016 года, а 8 июня того же года президент Путин присвоил Клименко ранг Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Освобождён от должности 13 июня 2018 года.
В 2021 году включён в федеральный список Российской партии свободы и справедливости на выборах в Государственную думу.
Семь раз входил в «Великолепную двадцатку Рунета» (ежегодно, с 2004 по 2010 годы).
 
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