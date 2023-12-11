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Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель

Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель - 11.12.2023 Украина.ру

Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель

Главы МИД Евросоюза вновь не смогли договориться о новом транше Киеву в размере 500 миллионов евро из европейского фонда мира, который на протяжении долгого периода блокирует Венгрия. Таким образом, финансирование военной помощи Украине остается заблокированным, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 11 декабря

2023-12-11T22:57

2023-12-11T22:57

2023-12-11T22:58

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Он добавил, что Евросоюз направит 12 декабря официальные предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных российских активов. Напомним, Венгрия блокирует выделение дополнительных средств Киеву, так как ждёт отчёта по ранее перечисленным деньгам. Как заявлял глава МИД страны Петер Сийярто, судьба выделенных Киеву 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.

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2023

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новости, жозеп боррель, украина-ес, военная помощь, сво, венгрия