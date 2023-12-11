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Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП

Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП - 11.12.2023 Украина.ру

Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП

Ранее открытый контрольно-пропускной пункт "Дорогуск — Ягодин", расположенный на границе с Украиной, вновь оказался заблокирован польскими перевозчиками. Проезд перегородили фурой, сообщает украинский телеканал ТСН

2023-12-11T21:53

2023-12-11T21:53

2023-12-11T21:53

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Со слов украинских водителей, машины не пропускают под предлогом того, что перегородившая дорогу фура сломалась. На опубликованных кадрах видно, что поперёк трассы стоит грузовик. Автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает". Напомним, КПП "Дорогуск — Ягодин" – крупнейший пункт пропуска на польско-украинской границе – был заблокирован более месяца. В понедельник, 11 декабря, о возобновлении его работы сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств.

https://ukraina.ru/20231206/1051776869.html

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новости, украина, польша, кпп, государственная граница, пересечение границы, протесты, перевозчики