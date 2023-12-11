Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Ранее открытый контрольно-пропускной пункт "Дорогуск — Ягодин", расположенный на границе с Украиной, вновь оказался заблокирован польскими перевозчиками. Проезд перегородили фурой, сообщает украинский телеканал ТСН
"Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета", — сообщает источник.
Со слов украинских водителей, машины не пропускают под предлогом того, что перегородившая дорогу фура сломалась. На опубликованных кадрах видно, что поперёк трассы стоит грузовик. Автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает".
Напомним, КПП "Дорогуск — Ягодин" – крупнейший пункт пропуска на польско-украинской границе – был заблокирован более месяца. В понедельник, 11 декабря, о возобновлении его работы сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств.
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