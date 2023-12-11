Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП - 11.12.2023 Украина.ру
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Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП - 11.12.2023 Украина.ру
Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
Ранее открытый контрольно-пропускной пункт "Дорогуск — Ягодин", расположенный на границе с Украиной, вновь оказался заблокирован польскими перевозчиками. Проезд перегородили фурой, сообщает украинский телеканал ТСН
2023-12-11T21:53
2023-12-11T21:53
новости
украина
польша
кпп
государственная граница
пересечение границы
протесты
перевозчики
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Со слов украинских водителей, машины не пропускают под предлогом того, что перегородившая дорогу фура сломалась. На опубликованных кадрах видно, что поперёк трассы стоит грузовик. Автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает". Напомним, КПП "Дорогуск — Ягодин" – крупнейший пункт пропуска на польско-украинской границе – был заблокирован более месяца. В понедельник, 11 декабря, о возобновлении его работы сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств.
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новости, украина, польша, кпп, государственная граница, пересечение границы, протесты, перевозчики
Новости, Украина, Польша, КПП, государственная граница, пересечение границы, протесты, перевозчики

Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП

21:53 11.12.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Читать в
Ранее открытый контрольно-пропускной пункт "Дорогуск — Ягодин", расположенный на границе с Украиной, вновь оказался заблокирован польскими перевозчиками. Проезд перегородили фурой, сообщает украинский телеканал ТСН
"Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета", — сообщает источник.
Со слов украинских водителей, машины не пропускают под предлогом того, что перегородившая дорогу фура сломалась. На опубликованных кадрах видно, что поперёк трассы стоит грузовик. Автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает".
Напомним, КПП "Дорогуск — Ягодин" – крупнейший пункт пропуска на польско-украинской границе – был заблокирован более месяца. В понедельник, 11 декабря, о возобновлении его работы сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств.
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
6 декабря, 01:14
Польша взяла в заложники экономику Украины – ВерещукУкраинская экономика несёт большие убытки из-за блокирования польскими пикетчиками пунктов пропуска на границе. Варшава воспользовалась уязвимостью экономики Киева, а экономика стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
 
НовостиУкраинаПольшаКППгосударственная границапересечение границыпротестыперевозчики
 
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Заголовок открываемого материала
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
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21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
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