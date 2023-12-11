https://ukraina.ru/20231211/1051925492.html

Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине

Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине - 11.12.2023 Украина.ру

Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине

Блокада польскими перевозчиками одного из пунктов пропуска на границе с Украиной завершилась. Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщили в России

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:00

эксклюзив

хроники

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О разблокировании польско-украинской границы на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков."Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков", - заявил министр.Так, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств, которые к моменту заявления Кубракова находились на пункте пропуска. Кроме того, оформляются 25 грузовиков, которые будут следовать в сторону Польши.Кубраков напомнил, что блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца."За это время команда министерства и посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она ещё не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - отметил Кубраков.В то же время польские СМИ сообщили, что блокирование прекратил войт гмины Дорогуск Войцех Сава."Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу. Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", - заявил Сава.После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокирование движения".Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.При этом решение Савы не распространяется на другие пункты пропуска на украино-польской границе. Кроме того, протестующие могут оспорить его решение в течение одной недели. Как заявили организаторы блокады, они не намерены отказываться от своих намерений.Ранее, 5 декабря, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта через пункты пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн (около 22,8 млрд руб. - Ред.) из-за недопоступления таможенных платежей.По словам Гетманцева, блокирование польскими перевозчиками границы мощным ударом по украинской экономике."Мы имеем на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады", - отметил Гетманцев.Также нардеп призвал правительства стран, где происходит блокирование границы, должны не допустить момента, когда ситуация станет критической, поскольку это также ударит по ним."Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам. Учитывая то, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не надо играть в политику, а надо выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС", - подчеркнул Гетманцев.Таким образом, блокада пунктов пропуска на украино-польской границе наносит Украине серьёзный ущерб. Тем временем перевозчики других сопредельных с Украиной государств заявили о недовольстве действиям украинских перевозчиков.Эксперименты СШАСотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он рассказал, что во время спецоперации удалось получить доступ к нескольким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации."Её анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах", — отметил Кириллов.По его словам, при проверке четырёх объектов в ДНР и ЛНР в тайнике ветеринарной лаборатории населённого пункта Мангуш нашли набор эталонных штаммов микроорганизмов. Эти штаммы привезли из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.Кириллов сообщил, что также полученные российскими военными документы подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали пути миграции перелётных птиц - они собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.Начальник войск РХБЗ заявил, что ещё в марте прошлого года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине подконтрольных США биологических объектов. Кириллов указал, что на тот момент Нуланд грозила уголовная ответственность и она признала, что переход этих лабораторий под контроль России создает риск утечки "чувствительной информации" и вызывает большую тревогу у Вашингтона.Также Кириллов напомнил, что в январе 2023 года факт "реализации американских научных программ" на Украине подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби."При этом, в его интерпретации, размещённые в бывшей советской республике лаборатории якобы были "деактивированы" и оставлены персоналом в начале 2022 года", — отметил Кириллов.По его словам, военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у ближайших союзников американцев. При этом Россия представила доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на Украине проводились работы с компонентами биологического оружия, а также исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.

https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники