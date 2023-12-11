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В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - 11.12.2023 Украина.ру

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы

Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.

2023-12-11T17:30

2023-12-11T17:30

2023-12-11T17:30

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миа "россия сегодня"

юбилей

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Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнёра медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня", юбилей, песня