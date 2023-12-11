https://ukraina.ru/20231211/1051924597.html
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - 11.12.2023 Украина.ру
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.
2023-12-11T17:30
2023-12-11T17:30
2023-12-11T17:30
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
песня
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Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнёра медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051924480_91:0:530:329_1920x0_80_0_0_10c2b166ae12b49123ddb0c29e2e4447.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", юбилей, песня
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, песня
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.
Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.
Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.
Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул:
"Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники - вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен - в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".
Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнёра медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.
В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.