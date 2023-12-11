Кулеба получил в 2022 году зарплату 200 украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Кулеба задекларировал доход в 1,1 млн грн за 2021 год и 1,3 млн грн в 2022 году, сообщает "Интерфакс Украина"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в налоговой декларации указал 1 млн 81 тыс. 283 грн доходов за 2021 год и 1 млн. 337 тыс. 27 грн за 2022 год. В оба эти года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 6700 грн. Таким образом в 2022 году Кулеба заработал 199 МРОТ.
В позапрошлом году зарплата Кулебы составила 1 066 688 грн, роялти – 14 595 грн, а также он указал в декларации 136 548 грн на банковских счетах и 37 тыс. евро наличными.
В 2022 году заработная плата немного увеличилась и составила 1 249 473 грн, роялти – 87 554 грн, в счетах на банках у него имелось 315 628 грн на банковских счетах и 42 тыс. евро наличными средствами. Его дочь задекларировала 1 426 329 грн – часть квартиры.
Министр указал, что является единоличным собственником квартиры (52,9 кв. м) в Киеве. Кроме этого вместе с супругой и дочерью владеет квартирой в 125,7 кв. м в столице.
Жена – владелец автомобиля Tesla Model 3 2021 года выпуска и ОО "Город-Сад".
В 2019 год задекларированные доходы Кулебы были куда скромнее – 234,6 тыс. грн, в 2020 году – 914 тыс. грн.
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