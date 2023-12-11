Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание - 11.12.2023 Украина.ру
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Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание
Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание - 11.12.2023 Украина.ру
Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание
Писатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале
2023-12-11T15:16
2023-12-11T15:16
новости
писатель
пранкеры
дмитрий быков
иноагент
убийство
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В ходе разговора Быков* признал, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан. Таким образом он в том числе прокомментировал атаки украинских беспилотников на регионы РФ.По словам писателя, когда "убивают русских", ему обидно, но претензий к Украине у него нет, как и "нет претензий к Израилю насчет Газы".Также Быков* указал, что "счел бы за честь" получить украинское гражданство, но от предложения отказался, так как в следующем году получит американское. При этом иноагент уверен, что обязательно вернется в Россию к своим студентам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова писателя об отсутствии претензий к Украине в связи с убийствами русских - признаком психического заболевания.* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, писатель, пранкеры, дмитрий быков, иноагент, убийство
Новости, писатель, пранкеры, Дмитрий Быков, иноагент, убийство

Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание

15:16 11.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Писатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале
В ходе разговора Быков* признал, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан. Таким образом он в том числе прокомментировал атаки украинских беспилотников на регионы РФ.
По словам писателя, когда "убивают русских", ему обидно, но претензий к Украине у него нет, как и "нет претензий к Израилю насчет Газы".
Также Быков* указал, что "счел бы за честь" получить украинское гражданство, но от предложения отказался, так как в следующем году получит американское. При этом иноагент уверен, что обязательно вернется в Россию к своим студентам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова писателя об отсутствии претензий к Украине в связи с убийствами русских - признаком психического заболевания.
* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября, 18:18
Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноябряПевица Наргиз рассказала пранкерам о любви к Бандере и бомбардировках Донбасс; над российскими регионами сбиты беспилотники; в Брюсселе прошло совещание глав МИД стран НАТО
 
НовостиписательпранкерыДмитрий Быковиноагентубийство
 
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