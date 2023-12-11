https://ukraina.ru/20231211/1051915182.html

Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание

Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание - 11.12.2023 Украина.ру

Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание

Писатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале

2023-12-11T15:16

2023-12-11T15:16

2023-12-11T15:16

новости

писатель

пранкеры

дмитрий быков

иноагент

убийство

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В ходе разговора Быков* признал, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан. Таким образом он в том числе прокомментировал атаки украинских беспилотников на регионы РФ.По словам писателя, когда "убивают русских", ему обидно, но претензий к Украине у него нет, как и "нет претензий к Израилю насчет Газы".Также Быков* указал, что "счел бы за честь" получить украинское гражданство, но от предложения отказался, так как в следующем году получит американское. При этом иноагент уверен, что обязательно вернется в Россию к своим студентам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова писателя об отсутствии претензий к Украине в связи с убийствами русских - признаком психического заболевания.* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

https://ukraina.ru/20231129/1051601024.html

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новости, писатель, пранкеры, дмитрий быков, иноагент, убийство