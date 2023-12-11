Антисемит и радикал Скрипка открыл украинский концерт в поддержку Израиля - 11.12.2023 Украина.ру
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Антисемит и радикал Скрипка открыл украинский концерт в поддержку Израиля
Антисемит и радикал Скрипка открыл украинский концерт в поддержку Израиля - 11.12.2023 Украина.ру
Антисемит и радикал Скрипка открыл украинский концерт в поддержку Израиля
В воскресенье, 10 декабря, в Киеве прошел концерт "Израиль-Украина: вместе сильнее", написал в своем Telegram-канале посол Украины в Израиле Михаил Бродский
2023-12-11T14:19
2023-12-11T14:19
культура
новости
олег скрипка
израиль
украина
концерт
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"Израиль и Украина переживают сложные времена. Сигналы воздушной тревоги звучат одновременно в двух странах. Израильтяне и украинцы с замиранием сердца следят за новостями", - написал он.В концерте приняли участие украинские артисты и коллективы, такие как Тина Кароль (Татьяна Либерман), квинтет хора имени Веревки, Александр Пономарев и Михаил Хома, MELANYA, ALYOSHA (Алёна Тополя) и Vlad Darwin, группа "Алиби", Alekseev (Никита Алексеев), Наталья Могилевская.Первым выступил Олег Скрипка, солист рок-группы "Воплі Відоплясова", которого ведущие представили, как "легенду украинской рок сцены" и того человека, который "первым заявил о том, как близки трагедии Украины и Израиля".Скрипку неоднократно обвиняли в национализме и антисемитизме за его резкие высказывания. В частности, после его слов о том, что "Люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому, что они социально опасны, надо создать гетто для них", артиста решительно осудил Украинский еврейский комитет."Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал известный музыкант. Но, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и концлагеря", - написал тогда директор комитета Эдуард Долинский.Кроме того, Скрипка написал и исполнил адаптацию марша ОУН УПА, чем вызвал очередной гнев еврейской общины Украины.В последние годы выступления музыканта неоднократно отменяли в Германии и Швейцарии: концертные залы отказывались предоставить ему площадку, так как Скрипка собирал деньги на нужды националистического полка "Азов"* и позволял себе оскорбительные выражения в адрес русских и евреев.*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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новости, олег скрипка, израиль, украина, концерт
Культура, Новости, Олег Скрипка, Израиль, Украина, концерт

Антисемит и радикал Скрипка открыл украинский концерт в поддержку Израиля

14:19 11.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие-2013" Олег Скрипка
Фестиваль Нашествие-2013 Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В воскресенье, 10 декабря, в Киеве прошел концерт "Израиль-Украина: вместе сильнее", написал в своем Telegram-канале посол Украины в Израиле Михаил Бродский
"Израиль и Украина переживают сложные времена. Сигналы воздушной тревоги звучат одновременно в двух странах. Израильтяне и украинцы с замиранием сердца следят за новостями", - написал он.
В концерте приняли участие украинские артисты и коллективы, такие как Тина Кароль (Татьяна Либерман), квинтет хора имени Веревки, Александр Пономарев и Михаил Хома, MELANYA, ALYOSHA (Алёна Тополя) и Vlad Darwin, группа "Алиби", Alekseev (Никита Алексеев), Наталья Могилевская.
Первым выступил Олег Скрипка, солист рок-группы "Воплі Відоплясова", которого ведущие представили, как "легенду украинской рок сцены" и того человека, который "первым заявил о том, как близки трагедии Украины и Израиля".
Скрипку неоднократно обвиняли в национализме и антисемитизме за его резкие высказывания. В частности, после его слов о том, что "Люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому, что они социально опасны, надо создать гетто для них", артиста решительно осудил Украинский еврейский комитет.
"Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал известный музыкант. Но, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и концлагеря", - написал тогда директор комитета Эдуард Долинский.
Кроме того, Скрипка написал и исполнил адаптацию марша ОУН УПА, чем вызвал очередной гнев еврейской общины Украины.
В последние годы выступления музыканта неоднократно отменяли в Германии и Швейцарии: концертные залы отказывались предоставить ему площадку, так как Скрипка собирал деньги на нужды националистического полка "Азов"* и позволял себе оскорбительные выражения в адрес русских и евреев.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
Юбилейный концерт группы Вопли Видоплясова - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 11:20
Кличко уволил Скрипку из администрации КиеваКиевский мэр Виталий Кличко уволил с должности своего советника известного украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба городской госадминистрации 5 ноября
 
КультураНовостиОлег СкрипкаИзраильУкраинаконцерт
 
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