"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска - 11.12.2023 Украина.ру
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"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска
"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска - 11.12.2023 Украина.ру
"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска
АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России
2023-12-11T12:32
2023-12-11T12:42
новости
россия
калашников
автомат
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Концерн "Калашников" выполнил отгрузку заказчику дополнительной партии автоматов АК-12 в рамках контракта."0бязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в 2 раза", – говорится на сайте концерна.В ноябре этого года "Калашников" завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.
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новости, россия, калашников, автомат
Новости, Россия, Калашников, автомат

"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска

12:32 11.12.2023 (обновлено: 12:42 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "АРМИЯ-2021". "Танковый биатлон"
Международный форум АРМИЯ-2021. Танковый биатлон - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России
Концерн "Калашников" выполнил отгрузку заказчику дополнительной партии автоматов АК-12 в рамках контракта.
"0бязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в 2 раза", – говорится на сайте концерна.

В ноябре этого года "Калашников" завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.

5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.
8 декабря, 15:25
"Калашников" начал поставлять ВС РФ новые модели снаряжения "Стрелок" "Калашников" начал поставлять новые модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок“, сообщили 8 декабря в концерне
 
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