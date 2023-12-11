https://ukraina.ru/20231211/1051907331.html

"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска

"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска - 11.12.2023 Украина.ру

"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска

АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:42

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Концерн "Калашников" выполнил отгрузку заказчику дополнительной партии автоматов АК-12 в рамках контракта."0бязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в 2 раза", – говорится на сайте концерна.В ноябре этого года "Калашников" завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.

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новости, россия, калашников, автомат