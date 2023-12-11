"Калашников" в два раза увеличил поставки автоматов АК-12 в войска
12:32 11.12.2023 (обновлено: 12:42 11.12.2023)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "АРМИЯ-2021". "Танковый биатлон"
АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России
Концерн "Калашников" выполнил отгрузку заказчику дополнительной партии автоматов АК-12 в рамках контракта.
"0бязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в 2 раза", – говорится на сайте концерна.
В ноябре этого года "Калашников" завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.
5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.
В ноябре этого года "Калашников" завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.
5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.