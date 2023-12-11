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Скулшутинг и гуманизация школьного образования

Скулшутинг и гуманизация школьного образования - 11.12.2023 Украина.ру

Скулшутинг и гуманизация школьного образования

Трагедия в Брянске (очередная в ряду) отчаянно сигнализирует, что проблема носит системный характер. Показательное наказание стрелочников (будь то охранник, директор или отец погибшей девочки) и усиление контроля на входе в школу мало что решает. Давно уже пора задаться извечными русскими вопросами "кто виноват" и "что делать"

2023-12-11T14:19

2023-12-11T14:19

2023-12-11T14:19

мнение

школа

образование

образовательная реформа

образовательные стандарты

убийство

терроризм

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Автор, разумеется, не бог весь какой эксперт во всех жизненных вопросах, но он всё же отец двух детей, которые учились в разных школах на Украине и в России, да и сам имеет педагогическое образование и опыт работы в школе, ПТУ и ВУЗе. И мнение на вопрос "кто виноват" у него есть. Во всём виновата гуманизация школьного образования.Трудно сказать, когда именно автор услышал об этом звере – в школе или университете, но совершенно точно можно сказать, что было это ещё при СССР.Тогда, правда, гуманизация виделась в основном как гуманитаризация учебной программы – увеличение часов на гуманитарные дисциплины за счёт дисциплин точных и естественных. И уже тогда возникал когнитивный диссонанс: ведь СССР – тоталитарная страна с избыточной идеологизацией всех сфер жизни. А получается, что напротив – в СССР слишком мало внимания уделяется гуманитарным (т.е., по сути, идеологическим) дисциплинам. Объяснение относительно того, что это нужно, чтобы подавать всю палитру мнений, выглядело убедительно только на первый взгляд – в школе на это времени не было тогда и нет сейчас. Там основы закладываются. Разнообразие мнений закладывается в ВУЗах.Кстати, приходилось читать, что в 60-80 годы особым уважением пользовалась работа В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм", поскольку это было последнее прямое прикосновение к западной общественной мысли. На взгляд автора это характерное для перестроечной публицистики преувеличение – выпускалось огромное количество литературы, посвящённой критике "буржуазных и националистических концепций", да и в учебниках по истории философии давалась достаточно полная картина.Впрочем, вернёмся к гуманизации. Другой её составляющей был переход к "сознательной дисциплине". Смысл состоял примерно в том, что если школьникам дать больше свободы, то они самоорганизуются, а учитель должен направить эту самоорганизацию в сторону учёбы. Во всяком случае, именно так объясняли автору американские педагоги на курсах повышениях квалификации.На практике, как оказалось в самой же американской школе попытка следовать этой логике ведёт к немного противоположным последствиям. Избавленные от гнёта принудительной дисциплины школьники действительно очень быстро самоорганизовались, в результате чего власть перешла от учителя, который связан по рукам и ногам, к подростковым бандам.Насколько эта ситуация сопоставима с временами "Слова пацана" сказать трудно – там, где автор учился и работал, отношения внутри классов были зачастую очень жёсткими, но банд, организованных по принципу районов, всё же не было.Самоорганизация эта была направлена отнюдь не на образование. Уровень образования в Америке потрясающе низкий – вплоть до того, что очень многие люди покидают школу будучи функционально неграмотными. Почему? Ну потому что дитятку нельзя заставлять учиться – свобода же. Не говоря о том, что инструментарий педагога сам по себе ограничен – слава Богу, от розг ещё столетие назад отказались. Ну а те, кто не учится сам, не дают учиться и другим.Обратная сторона этого бессилия педагога – всевластие школьных банд и тот самый буллинг, который со временем приводит к тому самому скулшутингу. Впрочем, шутинг не всегда результат буллинга – иногда это результат вседозволенности. Вообще не стоит забывать, что результатом распространения гуманных идей, что в XVIII, что в XX веке был революционный террор.Школы постсоветских стран продвинулись в этом направлении очень далеко.Во-первых, бывшие ранее механизмы влияния на учеников ужаты до последнего предела. Даже из класса выгнать дебошира нельзя. Не говоря о том, чтобы выгнать его из школы – это повлияет на рейтинг учебного заведения.К родителям обращаться не всегда имеет смысл – им может быть некогда заниматься ребёнком (ипотеку выплачивают), а чаще есть риск столкнуться с "яжематерью", разрешающей ребёнку абсолютно всё (этот социо-психологический феномен нуждается в отдельном исследовании).В результате вполне обычной является ситуация, когда школьники, даже малолетки, ни в грош учителя не ставят, а на любое замечание следует ответ – "а что вы мне сделаете?"Во-вторых, само школьное образование превратилось в гонку за непонятными результатами. Оценок и поступаемости уже мало. Нужны видеоотчёты о проведенных мероприятий (в формате, буквально, тик-тока), участие в олимпиадах, нужны постоянные курсы переподготовки учителей, нужно заполнение учителями огромного количество журналов учёта записей в журналы, нужны промежуточные городские и региональные контрольные в формате ОГЭ/ЕГЭ (посреди года – по не пройденному ещё материалу!). Удивительно ли, что даже в московских школах с их огромными зарплатами страшная текучка учителей?Кстати, относительно олимпиад и ОГЭ/ЕГЭ.Когда автор видит публикации о победе российских школьников в каких-то олимпиадах он недоумённо пожимает плечами. Дети молодцы, но просто ответить на вопросы средней российской олимпиады невозможно даже человеку с высшим образованием. Любой специалист может придумать узко-специальный вопрос и сформулировать их таким образом, что ответить будет нереально. Олимпиада из проверки знаний школьной программы превращается то ли в экзамен по скорости интернет-серфинга, то ли коррупционную сделку. Интересно, а какой будет результат, если отвечать на вопросы олимпиады посадить её создателей?ОГЭ/ЕГЭ это просто система тестов на угадывание, причём без заведомо правильных ответов. Буквально на днях ознакомился с задачкой "на логику": папа пообещал девочке компьютер в случае успешной сдачи экзаменов; какое суждение правильно – "девочке купили компьютер, значит она сдала экзамен" и "у девочки есть компьютер, значит она сдала экзамен". На самом деле оба суждения в равной степени могут быть правильными или ложными, потому что имеет место временная неопределённость – когда купили компьютер? И даже если купили после сдачи экзаменов с точки зрения формальной логики "после – не вследствие". Даже зная о факте обещания мы ж не угадаем – может покупка была запланирована, а папа просто обманул ребёнка…В советской школе логика прививалась изучением математики и физики. Без тестов "на логику". И ничего – получалось что-то…Резюме – какой смысл учиться при таком подходе к оценке знаний? Кстати, осознание бессмысленности учёбы тоже может быть моментом, подталкивающим к шутингу…Так что же – мы позаимствовали не ту систему или она в наших реалиях работает неправильно?Нет, мы позаимствовали (совершенно сознательно кстати) именно ту систему и работает она правильно.Цель этой системы – неявная классовая сегрегация школьников.Если родители хотят, чтоб их ребёнок учился в школе с нормальной дисциплиной, где учителя на уроке слышно и где действительно дают знания, они заплатят. И переведут ребёнка в частную школу или на домашнее обучение.В государственной же бесплатной школе остаётся деклассированное "быдло", которое, в общем-то, и учить не надо – мы ведь не боремся уже за то, чтобы каждая кухарка умела управлять государством?Издержки у этой системы, конечно, запредельные и скулшутинг (школьная стрельба, то есть нападение на школьников со стрельбой по ним - Ред.) – не самая существенная из них. Но США могут позволить себе всасывать кадры со всего мира – наши соотечественники, работающие в крупных американских компаниях, хвастаются тем, какой у них там интернационал – индусы, арабы, китайцы… А где выпускники американских общеобразовательных школ? А они занимаются бандитизмом на улицах.Что делать в этой ситуации автор не знает. Наверное, начать всё же нужно с дебюрократизации, чтобы у учителя хоть появилась возможность перевести дыхание и оглянуться вокруг. Ну и, по возможности, отстранить от организации школьного образования людей, которые к нему не имеют отношения. Честно говоря, интеллигентская кастовость – меньшее зло, по сравнению с тем, что творится в школе сейчас.

https://ukraina.ru/20190810/1024555025.html

https://ukraina.ru/20181023/1021507913.html

https://ukraina.ru/20231130/1051623264.html

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мнение, школа, образование, образовательная реформа, образовательные стандарты, убийство, терроризм