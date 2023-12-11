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ФСБ раскрыла в Крыму крупную сеть агентов Украины, готовившую резонансные теракты

ФСБ раскрыла в Крыму крупную сеть агентов Украины, готовившую резонансные теракты - 11.12.2023 Украина.ру

ФСБ раскрыла в Крыму крупную сеть агентов Украины, готовившую резонансные теракты

Работу агентов контролировали западные кураторы. ФСБ и следовали задержали 18 агентов Украины

2023-12-11T11:31

2023-12-11T11:31

2023-12-11T11:32

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ФСБ остановила деятельность разветвленной сети агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии. "Глубоко законспирированная разветвленная агентурная сеть украинских спецслужб" была создана и работала под контролем западных и украинских кураторов. Личности кураторов из ГУР Минобороны Украины и СБУ установлены.Агенты готовили серию диверсий и терактов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.Целями агентов были: глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.В результате проведенных мероприятий задержаны 18 aгентов и пособников украинских спецслужб, причаcтных к совершению пяти диверсий на участках железнодoрожных путей в Симферопольском, Кировском районах Реcпублики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопрoводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных cредств, принадлежащих представителю администрации Запoрожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим учаcтие в специальной военной операции.Возбуждено более 30 уголовных дел по факту террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20231207/1051817761.html

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