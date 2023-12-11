Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
План по восстановлению Мариуполя выполняется, составляется план на следующий год, уже в 90 процентов домов подаётся тепло, сообщил 11 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём телеграмм-канале
"В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания", - написал Хуснуллин.
В Мариуполе в более чем в 90 процентов домов подаётся тепло, написал он. Сложности возникли только с "тяжелыми" объектами, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения решили их восстанавливать. Таких зданий порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца, уточнил Хуснуллин. Также запущены все котельные.
Вице-премьер проконтролировал и ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. 500 тысяч квадратов уже приведено в порядок Единым заказчиком в сфере строительства согласно мастер-плану города, подчеркнул он.
В следующем году, по мнению Хуснуллина, необходимо заняться благоустройством улиц и общественных пространств. В Приморском парке уже сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны.
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