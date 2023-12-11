Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год

Когда, за сколько и как. О восстановлении жилого фонда на возвращенных территориях России

Визит вице-премьера Марата Хуснуллина в ещё не до конца освобождённый, но до основания разрушенный Артёмовск совпал с "сафари" боксёра Александра Усика в пока не освобождённый и не переименованный Нью-Йорк под Горловкой. Если Хуснуллин оценивал масштабы разрушений в Артёмовске, то Усик как раз преумножал разрушения, весело стреляя из миномёта