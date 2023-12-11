Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать - 11.12.2023 Украина.ру
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия
2023-12-11T09:00
2023-12-11T09:37
беженцы
германия
работа
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше - 65 процентов, в Дании - аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", - сказал Мерц.При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.После начала спецоперации в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии.
https://ukraina.ru/20231129/1051597850.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беженцы, германия, работа, новости, зарубежье
беженцы, Германия, работа, Новости, Зарубежье

Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать

09:00 11.12.2023 (обновлено: 09:37 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия
"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше - 65 процентов, в Дании - аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", - сказал Мерц.
При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.
После начала спецоперации в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии.
29 ноября, 17:10
Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканамиВ сети появилось видео, где молодой человек на украинском языке жалуется, что в Германии беженцам предлагают пробовать жаренных тараканов
 
беженцыГерманияработаНовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского
10:44"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ
10:43В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ
09:55Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
09:42Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
09:35Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря
09:29Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы - на военные рельсы, немецкую бригаду - под Каунас
09:28Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра
09:18Юлия Тимошенко, биография
09:08Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает российскому сельскому хозяйству
09:00Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
08:54Виталий Волков: В Германии действительно верят, что Путин однажды проснулся и перекрыл Европе газ
08:49Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
08:32На пути к полной деиндустриализации и депопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогу
08:27Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
08:19Никакой "байрактарщины"! Как Запад предлагает Украине перестраивать пропаганду для долгой войны
08:13Зеленский попросит помощи у сенаторов США
07:59Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос
07:43Мирошник высказался по поводу трибунала для украинского режима
07:40Катастрофа утраченного поколения. Украинские школьники отстают в образовании
Лента новостейМолния