https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать - 11.12.2023 Украина.ру
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия
2023-12-11T09:00
2023-12-11T09:00
2023-12-11T09:37
беженцы
германия
работа
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше - 65 процентов, в Дании - аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", - сказал Мерц.При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.После начала спецоперации в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии.
https://ukraina.ru/20231129/1051597850.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, германия, работа, новости, зарубежье
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать
09:00 11.12.2023 (обновлено: 09:37 11.12.2023)
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия
"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше - 65 процентов, в Дании - аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", - сказал Мерц.
При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.
После начала спецоперации в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии.