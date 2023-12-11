https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html

Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать

Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать - 11.12.2023 Украина.ру

Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работать

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия

2023-12-11T09:00

2023-12-11T09:00

2023-12-11T09:37

беженцы

германия

работа

новости

зарубежье

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"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше - 65 процентов, в Дании - аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", - сказал Мерц.При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.После начала спецоперации в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии.

https://ukraina.ru/20231129/1051597850.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беженцы, германия, работа, новости, зарубежье