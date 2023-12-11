https://ukraina.ru/20231211/1051896623.html

Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США

Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США - 11.12.2023 Украина.ру

Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США

Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что "всякий с мозгами в голове" осознает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года – решать конфликт придется переговорами и делать это лучше поскорее, передает телеканал CNN

2023-12-11T08:49

2023-12-11T08:49

2023-12-11T08:49

джо байден

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сенатор

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Республиканец из штата Огайо объяснил свое противостояние дополнительным тратам на Украину отсутствием у американской администрации внятной стратегии действий."Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи – ред.)?" - сказал Вэнс.Поскольку Украина, по его словам, "функционально уничтожена", США движутся к ситуации, когда они сами "функционально окажутся на крючке" необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны.Он назвал "нелепыми" рассуждения представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО, втянув в европейских конфликт США."Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", - сказал Вэнс.Кроме того, он назвал нелепой идею, что Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.

https://ukraina.ru/20231208/1051850095.html

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джо байден, сша, сенатор, украина, россия, новости, зарубежье