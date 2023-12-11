https://ukraina.ru/20231211/1051896623.html
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США - 11.12.2023 Украина.ру
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что "всякий с мозгами в голове" осознает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года – решать конфликт придется переговорами и делать это лучше поскорее, передает телеканал CNN
2023-12-11T08:49
2023-12-11T08:49
2023-12-11T08:49
джо байден
сша
сенатор
украина
россия
новости
зарубежье
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Республиканец из штата Огайо объяснил свое противостояние дополнительным тратам на Украину отсутствием у американской администрации внятной стратегии действий."Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи – ред.)?" - сказал Вэнс.Поскольку Украина, по его словам, "функционально уничтожена", США движутся к ситуации, когда они сами "функционально окажутся на крючке" необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны.Он назвал "нелепыми" рассуждения представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО, втянув в европейских конфликт США."Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", - сказал Вэнс.Кроме того, он назвал нелепой идею, что Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.
https://ukraina.ru/20231208/1051850095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, сенатор, украина, россия, новости, зарубежье
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что "всякий с мозгами в голове" осознает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года – решать конфликт придется переговорами и делать это лучше поскорее, передает телеканал CNN
Республиканец из штата Огайо объяснил свое противостояние дополнительным тратам на Украину отсутствием у американской администрации внятной стратегии действий.
"Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи – ред.)?" - сказал Вэнс.
Поскольку Украина, по его словам, "функционально уничтожена", США движутся к ситуации, когда они сами "функционально окажутся на крючке" необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны.
"Нам необходимо остановить кровопролитие. Именно этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки под эту войну", - сказал сенатор.
Он назвал "нелепыми" рассуждения представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО, втянув в европейских конфликт США.
"Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", - сказал Вэнс.
Кроме того, он назвал нелепой идею, что Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.