Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США - 11.12.2023 Украина.ру
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Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США - 11.12.2023 Украина.ру
Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что "всякий с мозгами в голове" осознает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года – решать конфликт придется переговорами и делать это лучше поскорее, передает телеканал CNN
2023-12-11T08:49
2023-12-11T08:49
джо байден
сша
сенатор
украина
россия
новости
зарубежье
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Республиканец из штата Огайо объяснил свое противостояние дополнительным тратам на Украину отсутствием у американской администрации внятной стратегии действий."Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи – ред.)?" - сказал Вэнс.Поскольку Украина, по его словам, "функционально уничтожена", США движутся к ситуации, когда они сами "функционально окажутся на крючке" необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны.Он назвал "нелепыми" рассуждения представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО, втянув в европейских конфликт США."Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", - сказал Вэнс.Кроме того, он назвал нелепой идею, что Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.
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джо байден, сша, сенатор, украина, россия, новости, зарубежье
Джо Байден, США, сенатор, Украина, Россия, Новости, Зарубежье

Украине не отбросить РФ к границам 1991 года - сенатор США

08:49 11.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что "всякий с мозгами в голове" осознает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года – решать конфликт придется переговорами и делать это лучше поскорее, передает телеканал CNN
Республиканец из штата Огайо объяснил свое противостояние дополнительным тратам на Украину отсутствием у американской администрации внятной стратегии действий.
"Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи – ред.)?" - сказал Вэнс.
Поскольку Украина, по его словам, "функционально уничтожена", США движутся к ситуации, когда они сами "функционально окажутся на крючке" необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны.
"Нам необходимо остановить кровопролитие. Именно этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки под эту войну", - сказал сенатор.
Он назвал "нелепыми" рассуждения представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО, втянув в европейских конфликт США.
"Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", - сказал Вэнс.
Кроме того, он назвал нелепой идею, что Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 08:41
США хотят склонить Россию к переговорам на условиях Киева - замсоветника БайденаСША рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Об этом заявил 7 декабря заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер
 
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