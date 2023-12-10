https://ukraina.ru/20231210/1051893184.html

Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине

Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине - 10.12.2023 Украина.ру

Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал продвижение российских войск. Судьбой пропавшего на Украине американского журналиста Гонсало Лиры озаботился Илон Маск, СБУ ответила

2023-12-10T18:51

2023-12-10T18:51

2023-12-10T18:51

эксклюзив

хроники

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О ситуации на фронте Сырский написал в своём телеграм-канале."Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", - указал Сырский.По его словам, "были приняты решения, чтобы обеспечить устойчивость обороны и сохранить жизнь воинов".На это направление также прибыл главнокомандующий Вооружённых Сил Швеции генерал Микаэль Бюден. Он посетил посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которые выполняют задачи на восточном для Украины направлении.Как сообщила пресс-служба 45 оабр, в ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу.Ранее в разговоре с Бюденом министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил поставку Украине шведских истребителей Gripen.Российский военкор Александр Харченко сообщил об ожесточённых боях под Кременной, что в ЛНР."Бои под Кременной (по накалу страстей) мало чем отличаются от Великой Отечественной войны. Та же пехота в окопах, каждодневные атаки, переходящие в рукопашные схватки и танки, давящие гусеницами противника. Конечно, сейчас небо кишит беспилотниками. Дроны летают в любое время и в любую погоду. Выход на передовую теперь превращается в крайне опасный квест. Транспорт оставляем за несколько километров, а затем аккуратно пробираемся по незаметным тропинкам. Как только в небе появляется "птица" тут же прячемся. В итоге пару километров можно идти несколько часов", - написал Харченко в телеграм-канале.По его словам, огромное количество беспилотников "значительно усложнило ротацию и подвоз всего необходимого на передовую" и некоторые эксперты, даже поспешили назвать сложившуюся ситуацию позиционным тупиком. Якобы сейчас так много средств поражения, что стороны просто не могут идти вперёд."Но это не так. Недавно под Кременной наши смогли продвинутся вперед на 1,5 км. Пока ни одна из сторон не получила тотального превосходства над противником в БПЛА. И это означает, что тяжело по обе стороны фронта. Атакующим тяжело концентрировать силы для удара, но и обороняющиеся не могут вовремя подводить резервы", - подчеркнул Харченко.По его словам, несмотря на парадоксальность утверждения, развитие средств поражения лишь снижает потери."Из-за дронов количество бойцов в окопах становится всё меньше. Если раньше опорник держали 30 человек, то сейчас 10 солдат уже считается большим количеством. На штурм идут 30-50 человек. Исход боя может решить удачный сброс. Один ВОГ может вывести из строя 3-4 обороняющихся и другие просто убегут. Да, сейчас на фронте тяжело. Но мы понемногу продвигаемся вперед. Через несколько месяцев мы можем получить превосходство в БПЛА и противник побежит. Нужно идти к цели сжав зубы, а не бросать все на середине пути из-за появления нового образца вооружений на фронте", - подытожил военкор.Тем временем украинские источники сообщают о сложной для ВСУ ситуации на другом направлении — южном."Не стоит и говорить про ошибочную попытку Банковой форсировать левый берег Днепра с захватом территории в херсонской области. Фактически вся отправленная пехота на 90% обречена на гибель. Эвакуация оттуда невозможна. Вся эта иллюзия наступления нужна была только для показухи перед партнёрами, чтобы подыграть Зе и его месседжам, что ВСУ продолжает наступать. Мы об этом писали. Проще и выгоднее было признать провал и сберечь жизни и резервы армии, чтобы иметь возможность хорошо обороняться", - прокомментировал 10 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" ситуацию в Крынках.Видео оттуда выложил другой украинский телеграм-канал.Публикацию "Легитимного" прокомментировал другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент"."Коллеги, проблема заключается в том, что ради пиар операции на смерть отправляют лучше подразделения-элиту ВСУ, но все молчат. Какой ценой достается нам бессмысленное формирование Днепра? Всё ради сюжета в СМИ и вечернего заявления президента?" - указали авторы канала.Тем временем на Украине продолжается мобилизация граждан. Всё чаще среди политиков раздаются призывы снизить возраст для мобилизации, а также более активному привлечению в войска женщин.Куда пропал Гонсало Лира?Арест американца Гонсало Лира связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили украинскому изданию "Страна" в Службе безопасности Украины."В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лира, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — отмечалось в публикации издания.СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.Позже Лире предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России против Украины, глорификация её участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Спустя некоторое время за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.Затем, по словам СБУ, в июле Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявила СБУ.О ситуации с Лирой в воскресенье, 10 декабря, вспомнил американский миллиардер Илон Маск. Он попросил у президента Украины Владимира Зеленского объяснения ситуации с содержанием в тюрьме Лиры, который ранее критиковал Зеленского, а также президента США Джо Байдена.Также о ситуации с Лирой рассказывал известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля независимого журналиста подвергали пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США, указал Карлсон.

https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html

https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html

https://ukraina.ru/20231209/1051885486.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники