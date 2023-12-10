Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине - 10.12.2023 Украина.ру
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Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине
Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине - 10.12.2023 Украина.ру
Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал продвижение российских войск. Судьбой пропавшего на Украине американского журналиста Гонсало Лиры озаботился Илон Маск, СБУ ответила
2023-12-10T18:51
2023-12-10T18:51
эксклюзив
хроники
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О ситуации на фронте Сырский написал в своём телеграм-канале."Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", - указал Сырский.По его словам, "были приняты решения, чтобы обеспечить устойчивость обороны и сохранить жизнь воинов".На это направление также прибыл главнокомандующий Вооружённых Сил Швеции генерал Микаэль Бюден. Он посетил посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которые выполняют задачи на восточном для Украины направлении.Как сообщила пресс-служба 45 оабр, в ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу.Ранее в разговоре с Бюденом министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил поставку Украине шведских истребителей Gripen.Российский военкор Александр Харченко сообщил об ожесточённых боях под Кременной, что в ЛНР."Бои под Кременной (по накалу страстей) мало чем отличаются от Великой Отечественной войны. Та же пехота в окопах, каждодневные атаки, переходящие в рукопашные схватки и танки, давящие гусеницами противника. Конечно, сейчас небо кишит беспилотниками. Дроны летают в любое время и в любую погоду. Выход на передовую теперь превращается в крайне опасный квест. Транспорт оставляем за несколько километров, а затем аккуратно пробираемся по незаметным тропинкам. Как только в небе появляется "птица" тут же прячемся. В итоге пару километров можно идти несколько часов", - написал Харченко в телеграм-канале.По его словам, огромное количество беспилотников "значительно усложнило ротацию и подвоз всего необходимого на передовую" и некоторые эксперты, даже поспешили назвать сложившуюся ситуацию позиционным тупиком. Якобы сейчас так много средств поражения, что стороны просто не могут идти вперёд."Но это не так. Недавно под Кременной наши смогли продвинутся вперед на 1,5 км. Пока ни одна из сторон не получила тотального превосходства над противником в БПЛА. И это означает, что тяжело по обе стороны фронта. Атакующим тяжело концентрировать силы для удара, но и обороняющиеся не могут вовремя подводить резервы", - подчеркнул Харченко.По его словам, несмотря на парадоксальность утверждения, развитие средств поражения лишь снижает потери."Из-за дронов количество бойцов в окопах становится всё меньше. Если раньше опорник держали 30 человек, то сейчас 10 солдат уже считается большим количеством. На штурм идут 30-50 человек. Исход боя может решить удачный сброс. Один ВОГ может вывести из строя 3-4 обороняющихся и другие просто убегут. Да, сейчас на фронте тяжело. Но мы понемногу продвигаемся вперед. Через несколько месяцев мы можем получить превосходство в БПЛА и противник побежит. Нужно идти к цели сжав зубы, а не бросать все на середине пути из-за появления нового образца вооружений на фронте", - подытожил военкор.Тем временем украинские источники сообщают о сложной для ВСУ ситуации на другом направлении — южном."Не стоит и говорить про ошибочную попытку Банковой форсировать левый берег Днепра с захватом территории в херсонской области. Фактически вся отправленная пехота на 90% обречена на гибель. Эвакуация оттуда невозможна. Вся эта иллюзия наступления нужна была только для показухи перед партнёрами, чтобы подыграть Зе и его месседжам, что ВСУ продолжает наступать. Мы об этом писали. Проще и выгоднее было признать провал и сберечь жизни и резервы армии, чтобы иметь возможность хорошо обороняться", - прокомментировал 10 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" ситуацию в Крынках.Видео оттуда выложил другой украинский телеграм-канал.Публикацию "Легитимного" прокомментировал другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент"."Коллеги, проблема заключается в том, что ради пиар операции на смерть отправляют лучше подразделения-элиту ВСУ, но все молчат. Какой ценой достается нам бессмысленное формирование Днепра? Всё ради сюжета в СМИ и вечернего заявления президента?" - указали авторы канала.Тем временем на Украине продолжается мобилизация граждан. Всё чаще среди политиков раздаются призывы снизить возраст для мобилизации, а также более активному привлечению в войска женщин.Куда пропал Гонсало Лира?Арест американца Гонсало Лира связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили украинскому изданию "Страна" в Службе безопасности Украины."В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лира, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — отмечалось в публикации издания.СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.Позже Лире предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России против Украины, глорификация её участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Спустя некоторое время за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.Затем, по словам СБУ, в июле Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявила СБУ.О ситуации с Лирой в воскресенье, 10 декабря, вспомнил американский миллиардер Илон Маск. Он попросил у президента Украины Владимира Зеленского объяснения ситуации с содержанием в тюрьме Лиры, который ранее критиковал Зеленского, а также президента США Джо Байдена.Также о ситуации с Лирой рассказывал известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля независимого журналиста подвергали пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США, указал Карлсон.
https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html
https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html
https://ukraina.ru/20231209/1051885486.html
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Егор Леев
Егор Леев
Новости
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Украина.ру
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5
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96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине

18:51 10.12.2023
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал продвижение российских войск. Судьбой пропавшего на Украине американского журналиста Гонсало Лиры озаботился Илон Маск, СБУ ответила
О ситуации на фронте Сырский написал в своём телеграм-канале.
"Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", - указал Сырский.
По его словам, "были приняты решения, чтобы обеспечить устойчивость обороны и сохранить жизнь воинов".
На это направление также прибыл главнокомандующий Вооружённых Сил Швеции генерал Микаэль Бюден. Он посетил посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которые выполняют задачи на восточном для Украины направлении.
Как сообщила пресс-служба 45 оабр, в ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу.
Ранее в разговоре с Бюденом министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил поставку Украине шведских истребителей Gripen.
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
13:00
Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабряНовый председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поставил под сомнение эффективность телемарафона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Российский военкор Александр Харченко сообщил об ожесточённых боях под Кременной, что в ЛНР.
"Бои под Кременной (по накалу страстей) мало чем отличаются от Великой Отечественной войны. Та же пехота в окопах, каждодневные атаки, переходящие в рукопашные схватки и танки, давящие гусеницами противника. Конечно, сейчас небо кишит беспилотниками. Дроны летают в любое время и в любую погоду. Выход на передовую теперь превращается в крайне опасный квест. Транспорт оставляем за несколько километров, а затем аккуратно пробираемся по незаметным тропинкам. Как только в небе появляется "птица" тут же прячемся. В итоге пару километров можно идти несколько часов", - написал Харченко в телеграм-канале.
По его словам, огромное количество беспилотников "значительно усложнило ротацию и подвоз всего необходимого на передовую" и некоторые эксперты, даже поспешили назвать сложившуюся ситуацию позиционным тупиком. Якобы сейчас так много средств поражения, что стороны просто не могут идти вперёд.

"Но это не так. Недавно под Кременной наши смогли продвинутся вперед на 1,5 км. Пока ни одна из сторон не получила тотального превосходства над противником в БПЛА. И это означает, что тяжело по обе стороны фронта. Атакующим тяжело концентрировать силы для удара, но и обороняющиеся не могут вовремя подводить резервы", - подчеркнул Харченко.
По его словам, несмотря на парадоксальность утверждения, развитие средств поражения лишь снижает потери.
"Из-за дронов количество бойцов в окопах становится всё меньше. Если раньше опорник держали 30 человек, то сейчас 10 солдат уже считается большим количеством. На штурм идут 30-50 человек. Исход боя может решить удачный сброс. Один ВОГ может вывести из строя 3-4 обороняющихся и другие просто убегут. Да, сейчас на фронте тяжело. Но мы понемногу продвигаемся вперед. Через несколько месяцев мы можем получить превосходство в БПЛА и противник побежит. Нужно идти к цели сжав зубы, а не бросать все на середине пути из-за появления нового образца вооружений на фронте", - подытожил военкор.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
09:49
Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабряВ Европе опасаются за будущее НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. ВСУ отправляют ограниченно годных в штурмовики
Тем временем украинские источники сообщают о сложной для ВСУ ситуации на другом направлении — южном.
"Не стоит и говорить про ошибочную попытку Банковой форсировать левый берег Днепра с захватом территории в херсонской области. Фактически вся отправленная пехота на 90% обречена на гибель. Эвакуация оттуда невозможна. Вся эта иллюзия наступления нужна была только для показухи перед партнёрами, чтобы подыграть Зе и его месседжам, что ВСУ продолжает наступать. Мы об этом писали. Проще и выгоднее было признать провал и сберечь жизни и резервы армии, чтобы иметь возможность хорошо обороняться", - прокомментировал 10 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" ситуацию в Крынках.
Видео оттуда выложил другой украинский телеграм-канал.
Публикацию "Легитимного" прокомментировал другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент".
"Коллеги, проблема заключается в том, что ради пиар операции на смерть отправляют лучше подразделения-элиту ВСУ, но все молчат. Какой ценой достается нам бессмысленное формирование Днепра? Всё ради сюжета в СМИ и вечернего заявления президента?" - указали авторы канала.
Тем временем на Украине продолжается мобилизация граждан. Всё чаще среди политиков раздаются призывы снизить возраст для мобилизации, а также более активному привлечению в войска женщин.
Куда пропал Гонсало Лира?
Арест американца Гонсало Лира связан с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию, сообщили украинскому изданию "Страна" в Службе безопасности Украины.
"В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лира, которого арестовали в Украине. В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США)", — отмечалось в публикации издания.
СБУ упрекнула американца в том, что он "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.
Позже Лире предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России против Украины, глорификация её участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Спустя некоторое время за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.
Затем, по словам СБУ, в июле Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.
"В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявила СБУ.
демонтаж памятника Николаю Щорсу - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Вчера, 18:30
Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на УкраинеЗакарпатский комплекс термальных вод обратился в полицию, СБУ и ГБР по поводу действий военкомов. В Киеве снесли памятник красному комдиву Николаю Щорсу
О ситуации с Лирой в воскресенье, 10 декабря, вспомнил американский миллиардер Илон Маск. Он попросил у президента Украины Владимира Зеленского объяснения ситуации с содержанием в тюрьме Лиры, который ранее критиковал Зеленского, а также президента США Джо Байдена.
Также о ситуации с Лирой рассказывал известный журналист Такер Карлсон. По его словам, с июля независимого журналиста подвергали пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского. При этом чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США, указал Карлсон.
 
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Заголовок открываемого материала
18:51Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине
17:52Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
17:30Каллас: из-за Украины Евросоюзу все сложнее сохранять единство
17:04Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
16:44Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
16:27Лавров назвал главный результат действий России на Украине
15:56Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
15:44Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
15:27Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
14:48Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
14:08Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
13:39Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
13:22Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
13:00Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
12:28"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
12:08В США заявили, что Донбасс останется российским
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
11:23В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии
10:52Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
10:47На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
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