Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России - 10.12.2023 Украина.ру
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Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России - 10.12.2023 Украина.ру
Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
Запад допустил ошибку, когда игнорировал интересы России в контексте Украины. Такое мнение высказал 10 декабря занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Скркози французский политик Пьер Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.
2023-12-10T17:52
2023-12-10T17:52
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"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", - рассказал Лелуш.Политик добавил, что интеграция Украины в евроатлантические структуры — "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности,… но которые не могут быть выполнены".Напомним, что заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО, в том числе Украина.
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новости, запад, нато, россия, украина
Новости, Запад, НАТО, Россия, Украина

Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России

17:52 10.12.2023
 
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НАТО Украина коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Запад допустил ошибку, когда игнорировал интересы России в контексте Украины. Такое мнение высказал 10 декабря занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Скркози французский политик Пьер Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.
"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", - рассказал Лелуш.
Политик добавил, что интеграция Украины в евроатлантические структуры — "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности,… но которые не могут быть выполнены".
Напомним, что заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО, в том числе Украина.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
17:04
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянсаВ ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО и поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 10 декабря.
 
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18:51Признание Сырского, дело Лиры. Итоги 10 декабря на Украине
17:52Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
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