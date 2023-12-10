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Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России - 10.12.2023 Украина.ру
Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
Запад допустил ошибку, когда игнорировал интересы России в контексте Украины. Такое мнение высказал 10 декабря занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Скркози французский политик Пьер Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.
2023-12-10T17:52
2023-12-10T17:52
2023-12-10T17:52
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"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", - рассказал Лелуш.Политик добавил, что интеграция Украины в евроатлантические структуры — "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности,… но которые не могут быть выполнены".Напомним, что заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО, в том числе Украина.
https://ukraina.ru/20231210/1051892698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, нато, россия, украина
Новости, Запад, НАТО, Россия, Украина
Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России
Запад допустил ошибку, когда игнорировал интересы России в контексте Украины. Такое мнение высказал 10 декабря занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Скркози французский политик Пьер Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.