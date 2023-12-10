https://ukraina.ru/20231210/1051892931.html

Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России

Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России - 10.12.2023 Украина.ру

Французский политик назвал главную ошибку Запада по отношению к России

Запад допустил ошибку, когда игнорировал интересы России в контексте Украины. Такое мнение высказал 10 декабря занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Скркози французский политик Пьер Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.

2023-12-10T17:52

2023-12-10T17:52

2023-12-10T17:52

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"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", - рассказал Лелуш.Политик добавил, что интеграция Украины в евроатлантические структуры — "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности,… но которые не могут быть выполнены".Напомним, что заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО, в том числе Украина.

https://ukraina.ru/20231210/1051892698.html

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