https://ukraina.ru/20231210/1051892805.html

Каллас: из-за Украины Евросоюзу все сложнее сохранять единство

Каллас: из-за Украины Евросоюзу все сложнее сохранять единство - 10.12.2023 Украина.ру

Каллас: из-за Украины Евросоюзу все сложнее сохранять единство

Единство Евросоюза все сложнее сохранить. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита объединения, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров о евроинтеграции Украины.

2023-12-10T17:30

2023-12-10T17:30

2023-12-10T17:30

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"Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее", - процитировали РИА Новости заявление Каллас.При этом премьер Эстонии согласилась с тем, что другие лидеры стран ЕС разделяют опасения ее венгерского коллеги Виктора Орбана относительно коррумпированности киевской власти и верховенства закона на Украине."Можем ли бы потребовать от Украины более четкие гарантии или больше реформ? Разумеется, мы можем об этом говорить", - добавила она.Каллас также призвала увеличить расходы ЕС на оборону, иначе, по ее словам, через три года может быть уже поздно.Ранее Каллас сообщила о том, что она обсудила возможность вступления Украины в ЕС с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выступает за то, чтобы вопрос о начале переговоров о членстве Украины в организации не выносился на повестку саммита в декабре. Орбан сказал, что согласия среди стран-членов по этому вопросу не будет, и это ясно заранее. По его мнению, членство Украины можно обсуждать через пять или десять лет, при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Начать переговоры о вступлении Украины в ЕС 8 ноября рекомендовала Европейская комиссия.

https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html

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новости, эстония, премьер-министр, украина, ес, единство