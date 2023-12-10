Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса - 10.12.2023 Украина.ру
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Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса - 10.12.2023 Украина.ру
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
В ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО и поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 10 декабря.
2023-12-10T17:04
2023-12-10T17:04
новости
нато
румыния
членство
балканы
украина
грузия
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"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать ее центром. В ближайшие годы Украина, Грузия и Балканы- все соседи Румынии, станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - процитировало слова Джоанэ агентство РИА Новости.Он добавил, что это будет довольно сложный, но необратимый процесс. Джоанэ считает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.Ранее МИД России заявил, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.
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новости, нато, румыния, членство, балканы, украина, грузия
Новости, НАТО, Румыния, членство, Балканы, Украина, Грузия

Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса

17:04 10.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО и поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 10 декабря.
"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать ее центром. В ближайшие годы Украина, Грузия и Балканы- все соседи Румынии, станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - процитировало слова Джоанэ агентство РИА Новости.
Он добавил, что это будет довольно сложный, но необратимый процесс. Джоанэ считает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.
Ранее МИД России заявил, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
09:49
Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабряВ Европе опасаются за будущее НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. ВСУ отправляют ограниченно годных в штурмовики
 
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