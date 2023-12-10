https://ukraina.ru/20231210/1051892698.html
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса - 10.12.2023 Украина.ру
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
В ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО и поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 10 декабря.
2023-12-10T17:04
2023-12-10T17:04
2023-12-10T17:04
новости
нато
румыния
членство
балканы
украина
грузия
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"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать ее центром. В ближайшие годы Украина, Грузия и Балканы- все соседи Румынии, станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - процитировало слова Джоанэ агентство РИА Новости.Он добавил, что это будет довольно сложный, но необратимый процесс. Джоанэ считает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.Ранее МИД России заявил, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.
https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, румыния, членство, балканы, украина, грузия
Новости, НАТО, Румыния, членство, Балканы, Украина, Грузия
Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
В ближайшие несколько лет все соседние с Румынией страны станут частью НАТО и поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 10 декабря.
"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать ее центром. В ближайшие годы Украина, Грузия и Балканы- все соседи Румынии, станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - процитировало слова Джоанэ агентство РИА Новости.
Он добавил, что это будет довольно сложный, но необратимый процесс. Джоанэ считает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.
Ранее МИД России заявил, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.