https://ukraina.ru/20231210/1051892576.html

Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску

Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску - 10.12.2023 Украина.ру

Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира, поддержкой им России, Об этом 10 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило украинское издание "Страна.ua” в своем телеграм-канале.

2023-12-10T16:44

2023-12-10T16:44

2023-12-10T16:44

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В СБУ заявили, что в мае 2023 года в Харьковской области они разоблачили блогера с двойным гражданством (Чили и США), который "систематический оправдывал российскую агрессию на Украине и распространял пророссийские тезисы с своих соцсетях".Блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.Позже блогер якобы попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, но пограничники его задержали в Закарпатье и привезли в Харьков, отметило ведомство."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе", — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. "Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в СБУ.Как сообщало издание Украина.ру, американский предприниматель Илон Маск ранее потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.

https://ukraina.ru/20231210/1051889609.html

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новости, сбу, илон маск, сша