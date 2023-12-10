https://ukraina.ru/20231210/1051892576.html
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску - 10.12.2023 Украина.ру
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира, поддержкой им России, Об этом 10 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило украинское издание "Страна.ua” в своем телеграм-канале.
2023-12-10T16:44
2023-12-10T16:44
2023-12-10T16:44
новости
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В СБУ заявили, что в мае 2023 года в Харьковской области они разоблачили блогера с двойным гражданством (Чили и США), который "систематический оправдывал российскую агрессию на Украине и распространял пророссийские тезисы с своих соцсетях".Блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.Позже блогер якобы попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, но пограничники его задержали в Закарпатье и привезли в Харьков, отметило ведомство."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе", — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. "Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в СБУ.Как сообщало издание Украина.ру, американский предприниматель Илон Маск ранее потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.
https://ukraina.ru/20231210/1051889609.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, илон маск, сша
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира, поддержкой им России, Об этом 10 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило украинское издание "Страна.ua” в своем телеграм-канале.
В СБУ заявили, что в мае 2023 года в Харьковской области они разоблачили блогера с двойным гражданством (Чили и США), который "систематический оправдывал российскую агрессию на Украине и распространял пророссийские тезисы с своих соцсетях".
Блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.
Позже блогер якобы попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, но пограничники его задержали в Закарпатье и привезли в Харьков, отметило ведомство.
"В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе", — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. "Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в СБУ.
Как сообщало издание Украина.ру, американский предприниматель Илон Маск ранее потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.