Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску - 10.12.2023 Украина.ру
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Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску - 10.12.2023 Украина.ру
Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира, поддержкой им России, Об этом 10 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило украинское издание "Страна.ua” в своем телеграм-канале.
2023-12-10T16:44
2023-12-10T16:44
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В СБУ заявили, что в мае 2023 года в Харьковской области они разоблачили блогера с двойным гражданством (Чили и США), который "систематический оправдывал российскую агрессию на Украине и распространял пророссийские тезисы с своих соцсетях".Блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.Позже блогер якобы попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, но пограничники его задержали в Закарпатье и привезли в Харьков, отметило ведомство."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе", — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. "Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в СБУ.Как сообщало издание Украина.ру, американский предприниматель Илон Маск ранее потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.
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новости, сбу, илон маск, сша
Новости, СБУ, Илон Маск, США

Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску

16:44 10.12.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира, поддержкой им России, Об этом 10 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило украинское издание "Страна.ua” в своем телеграм-канале.
В СБУ заявили, что в мае 2023 года в Харьковской области они разоблачили блогера с двойным гражданством (Чили и США), который "систематический оправдывал российскую агрессию на Украине и распространял пророссийские тезисы с своих соцсетях".
Блогеру предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.
Позже блогер якобы попытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, но пограничники его задержали в Закарпатье и привезли в Харьков, отметило ведомство.
"В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе", — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. "Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в СБУ.
Как сообщало издание Украина.ру, американский предприниматель Илон Маск ранее потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.
Илон Маск
09:42
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало ЛиреАмериканский миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире. Об этом Маск заявил в соцсетях 10 декабря.
 
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17:04Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
16:44Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
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