Лавров назвал главный результат действий России на Украине - 10.12.2023 Украина.ру
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Лавров назвал главный результат действий России на Украине
Лавров назвал главный результат действий России на Украине - 10.12.2023 Украина.ру
Лавров назвал главный результат действий России на Украине
Усиление страны — это главный результат войны, развязанной против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.
2023-12-10T16:27
2023-12-10T16:27
новости
сергей лавров
россия
украина
конфликт
нато
сша
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"Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий", — сказал Лавров.Глава МИД России отметил, что так будет и в дальнейшем. Он напомнил, что в начале XIX века Россия победила Наполеона, собравшего для атаки всю Европу, и стала сильнее. Затем был побежден и Гитлер, напомнил глава МИД России.Ранее Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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новости, сергей лавров, россия, украина, конфликт, нато, сша
Новости, Сергей Лавров, Россия, Украина, конфликт, НАТО, США

Лавров назвал главный результат действий России на Украине

16:27 10.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Усиление страны — это главный результат войны, развязанной против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.
"Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий", — сказал Лавров.
Глава МИД России отметил, что так будет и в дальнейшем. Он напомнил, что в начале XIX века Россия победила Наполеона, собравшего для атаки всю Европу, и стала сильнее. Затем был побежден и Гитлер, напомнил глава МИД России.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
15:56
Путин рассказал, почему у Украины нет будущегоУ Украины нет будущего, потому что у нее, в отличие от России, нет ничего своего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими в Кремле. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
 
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