https://ukraina.ru/20231210/1051892364.html

Путин рассказал, почему у Украины нет будущего

Путин рассказал, почему у Украины нет будущего - 10.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал, почему у Украины нет будущего

У Украины нет будущего, потому что у нее, в отличие от России, нет ничего своего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими в Кремле. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

2023-12-10T15:56

2023-12-10T15:56

2023-12-10T15:56

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"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности, ни денег нет – ничего нет, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал президент.Владимир Путин добавил, что российские войска в ходе специальной военной операции действуют все грамотнее и грамотнее, а отечественная промышленность набирает обороты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.

https://ukraina.ru/20231210/1051891114.html

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2023

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новости, владимир путин, россия, украина, сво, опк