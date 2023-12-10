Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
У Украины нет будущего, потому что у нее, в отличие от России, нет ничего своего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими в Кремле. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности, ни денег нет – ничего нет, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал президент.
Владимир Путин добавил, что российские войска в ходе специальной военной операции действуют все грамотнее и грамотнее, а отечественная промышленность набирает обороты.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
12:28"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русскимНазвав русских некоренным народом на Украине, власти в Киеве "совсем оборзели". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.