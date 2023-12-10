Путин рассказал, почему у Украины нет будущего - 10.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231210/1051892364.html
Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
Путин рассказал, почему у Украины нет будущего - 10.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
У Украины нет будущего, потому что у нее, в отличие от России, нет ничего своего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими в Кремле. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
2023-12-10T15:56
2023-12-10T15:56
новости
владимир путин
россия
украина
сво
опк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051865096_0:0:2751:1547_1920x0_80_0_0_b43dc3c0279a7bf867043d5c9cb6a53b.jpg
"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности, ни денег нет – ничего нет, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал президент.Владимир Путин добавил, что российские войска в ходе специальной военной операции действуют все грамотнее и грамотнее, а отечественная промышленность набирает обороты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
https://ukraina.ru/20231210/1051891114.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051865096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc2b59bda76967a99d8d67975305c9a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, украина, сво, опк
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, СВО, ОПК

Путин рассказал, почему у Украины нет будущего

15:56 10.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
У Украины нет будущего, потому что у нее, в отличие от России, нет ничего своего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военнослужащими в Кремле. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности, ни денег нет – ничего нет, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал президент.
Владимир Путин добавил, что российские войска в ходе специальной военной операции действуют все грамотнее и грамотнее, а отечественная промышленность набирает обороты.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда
12:28
"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русскимНазвав русских некоренным народом на Украине, власти в Киеве "совсем оборзели". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияУкраинаСВООПК
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
16:44Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
16:27Лавров назвал главный результат действий России на Украине
15:56Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
15:44Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
15:27Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
14:48Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
14:08Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
13:39Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
13:22Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
13:00Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
12:28"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
12:08В США заявили, что Донбасс останется российским
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
11:23В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии
10:52Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
10:47На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
10:35Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
09:49Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря
Лента новостейМолния