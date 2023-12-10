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Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара - 10.12.2023 Украина.ру
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
Соледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.
2023-12-10T15:44
2023-12-10T15:44
2023-12-10T15:44
россия
днр
украина
всу
соледар
артиллерия
беспилотники
поражение
наступление
контрнаступление
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Штурмовая бригада "Волки" - одно из подразделений, занимающих позиции в Соледаре. Наш корреспондент Фёдор Громов побывал в их расположении и увидел, как добровольцы живут на передовой, о чём они мечтают и как работает их артиллерия. Подробности смотрите в нашем сюжете.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
Соледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.
Штурмовая бригада "Волки" - одно из подразделений, занимающих позиции в Соледаре. Наш корреспондент Фёдор Громов побывал в их расположении и увидел, как добровольцы живут на передовой, о чём они мечтают и как работает их артиллерия. Подробности смотрите в нашем сюжете.