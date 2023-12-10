https://ukraina.ru/20231210/1051892264.html

Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара

Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара - 10.12.2023 Украина.ру

Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара

Соледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.

2023-12-10T15:44

2023-12-10T15:44

2023-12-10T15:44

россия

днр

украина

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поражение

наступление

контрнаступление

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Штурмовая бригада "Волки" - одно из подразделений, занимающих позиции в Соледаре. Наш корреспондент Фёдор Громов побывал в их расположении и увидел, как добровольцы живут на передовой, о чём они мечтают и как работает их артиллерия. Подробности смотрите в нашем сюжете.

соледар

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, днр, украина, всу, соледар, артиллерия, беспилотники, поражение, наступление, контрнаступление, видео