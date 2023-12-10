Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара - 10.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231210/1051892264.html
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара - 10.12.2023 Украина.ру
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
Соледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.
2023-12-10T15:44
2023-12-10T15:44
россия
днр
украина
всу
соледар
артиллерия
беспилотники
поражение
наступление
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051892141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3de309b690797c1cc5c65036ab10762d.jpg.webp
Штурмовая бригада "Волки" - одно из подразделений, занимающих позиции в Соледаре. Наш корреспондент Фёдор Громов побывал в их расположении и увидел, как добровольцы живут на передовой, о чём они мечтают и как работает их артиллерия. Подробности смотрите в нашем сюжете.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051892141_277:0:1237:720_1920x0_80_0_0_0db9c022cfc8196b19288a6d360503ac.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, днр, украина, всу, соледар, артиллерия, беспилотники, поражение, наступление, контрнаступление, видео
Россия, ДНР, Украина, ВСУ, Соледар, артиллерия, беспилотники, поражение, наступление, контрнаступление

Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара

15:44 10.12.2023
 
Читать в
Соледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.
Штурмовая бригада "Волки" - одно из подразделений, занимающих позиции в Соледаре. Наш корреспондент Фёдор Громов побывал в их расположении и увидел, как добровольцы живут на передовой, о чём они мечтают и как работает их артиллерия. Подробности смотрите в нашем сюжете.
 
РоссияДНРУкраинаВСУСоледарартиллериябеспилотникипоражениенаступлениеконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Заместитель генсека НАТО: все соседи Румынии скоро станут членами альянса
16:44Гражданина США задержали за пророссийкие взгляды. СБУ ответила Илону Маску
16:27Лавров назвал главный результат действий России на Украине
15:56Путин рассказал, почему у Украины нет будущего
15:44Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара
15:27Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
14:48Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
14:08Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
13:39Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
13:22Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
13:00Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
12:28"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
12:08В США заявили, что Донбасс останется российским
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
11:23В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии
10:52Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
10:47На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
10:35Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
09:49Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря
Лента новостейМолния