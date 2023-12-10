https://ukraina.ru/20231210/1051892006.html
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов - 10.12.2023 Украина.ру
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
Законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных из-за санкций, Евросоюз утвердит на следующей неделе. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.
2023-12-10T15:27
2023-12-10T15:27
2023-12-10T15:27
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Агентство отмечает, что в ближайшее время Украина, по всей видимости, не получит средства от этих активов из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии.Законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров стран Евросоюза. Ожидается, что на повестке дня встречи в том числе будут вопросы финансовой и военной помощи Киеву, также как и судьба заявки Украины на вступление в ЕС.При этом в сообщении уточняется, что разногласия между государствами Евросоюза серьезно снижают шансы на достижение соглашения, которое бы помогло Украине в конфликте с Россией.Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что в настоящий момент арестованы активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро российского центрального банка.Ранее Испания предложила передать Украине проценты от замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Ряд стран ЕС скептически отнесся к этой инициативе, отмечая, что на эти деньги Украина может ждать месяцами или даже годами.
https://ukraina.ru/20231210/1051891559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, замороженные активы, россия
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
Законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных из-за санкций, Евросоюз утвердит на следующей неделе. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.
Агентство отмечает, что в ближайшее время Украина, по всей видимости, не получит средства от этих активов из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии.
Законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров стран Евросоюза. Ожидается, что на повестке дня встречи в том числе будут вопросы финансовой и военной помощи Киеву, также как и судьба заявки Украины на вступление в ЕС.
При этом в сообщении уточняется, что разногласия между государствами Евросоюза серьезно снижают шансы на достижение соглашения, которое бы помогло Украине в конфликте с Россией.
Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что в настоящий момент арестованы активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро российского центрального банка.
Ранее Испания предложила передать Украине проценты от замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Ряд стран ЕС скептически отнесся к этой инициативе, отмечая, что на эти деньги Украина может ждать месяцами или даже годами.