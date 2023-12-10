Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов - 10.12.2023 Украина.ру
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Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов - 10.12.2023 Украина.ру
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
Законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных из-за санкций, Евросоюз утвердит на следующей неделе. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.
2023-12-10T15:27
2023-12-10T15:27
новости
украина
ес
замороженные активы
россия
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Агентство отмечает, что в ближайшее время Украина, по всей видимости, не получит средства от этих активов из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии.Законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров стран Евросоюза. Ожидается, что на повестке дня встречи в том числе будут вопросы финансовой и военной помощи Киеву, также как и судьба заявки Украины на вступление в ЕС.При этом в сообщении уточняется, что разногласия между государствами Евросоюза серьезно снижают шансы на достижение соглашения, которое бы помогло Украине в конфликте с Россией.Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что в настоящий момент арестованы активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро российского центрального банка.Ранее Испания предложила передать Украине проценты от замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Ряд стран ЕС скептически отнесся к этой инициативе, отмечая, что на эти деньги Украина может ждать месяцами или даже годами.
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новости, украина, ес, замороженные активы, россия
Новости, Украина, ЕС, замороженные активы, Россия

Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов

15:27 10.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных из-за санкций, Евросоюз утвердит на следующей неделе. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.
Агентство отмечает, что в ближайшее время Украина, по всей видимости, не получит средства от этих активов из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии.
Законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров стран Евросоюза. Ожидается, что на повестке дня встречи в том числе будут вопросы финансовой и военной помощи Киеву, также как и судьба заявки Украины на вступление в ЕС.
При этом в сообщении уточняется, что разногласия между государствами Евросоюза серьезно снижают шансы на достижение соглашения, которое бы помогло Украине в конфликте с Россией.
Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что в настоящий момент арестованы активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро российского центрального банка.
Ранее Испания предложила передать Украине проценты от замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Ряд стран ЕС скептически отнесся к этой инициативе, отмечая, что на эти деньги Украина может ждать месяцами или даже годами.
деньги евро купюры
13:22
Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для УкраиныИз-за ограниченных средств Евросоюзу необходимо проанализировать приоритеты в связи с выделением Киеву пакета помощи в 50 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 декабря в интервью газете El Pais.
 
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Заголовок открываемого материала
15:27Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активов
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13:22Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
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11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
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