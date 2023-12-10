https://ukraina.ru/20231210/1051891896.html

Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ

Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ - 10.12.2023 Украина.ру

Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ

На Херсонском направлении 10 декабря ВСУ потеряли 60 солдат, двое сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

2023-12-10T14:48

2023-12-10T14:48

2023-12-10T14:48

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"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Минобороны уточнило, что общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"."Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - отмечается в сообщении.Ранее пленный военнослужащий ВСУ призвал украинцев не воевать за режим в Киеве, так как он только разворовывает деньги и не интересуется жизнью простых людей.

https://ukraina.ru/20231208/1051846031.html

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новости, всу, военнопленные, херсонское направление, мо рф