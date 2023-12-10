Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ - 10.12.2023 Украина.ру
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Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ - 10.12.2023 Украина.ру
Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
На Херсонском направлении 10 декабря ВСУ потеряли 60 солдат, двое сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
2023-12-10T14:48
2023-12-10T14:48
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военнопленные
херсонское направление
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"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Минобороны уточнило, что общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"."Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - отмечается в сообщении.Ранее пленный военнослужащий ВСУ призвал украинцев не воевать за режим в Киеве, так как он только разворовывает деньги и не интересуется жизнью простых людей.
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новости, всу, военнопленные, херсонское направление, мо рф
Новости, ВСУ, военнопленные, Херсонское направление, МО РФ

Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ

14:48 10.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На Херсонском направлении 10 декабря ВСУ потеряли 60 солдат, двое сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Минобороны уточнило, что общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
"Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - отмечается в сообщении.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ призвал украинцев не воевать за режим в Киеве, так как он только разворовывает деньги и не интересуется жизнью простых людей.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 05:13
Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУЗа такое украинское государство не стоит воевать, оно разворовывает деньги и плюёт на простых граждан, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Набоков. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости
 
НовостиВСУвоеннопленныеХерсонское направлениеМО РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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