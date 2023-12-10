Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФ
На Херсонском направлении 10 декабря ВСУ потеряли 60 солдат, двое сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Минобороны уточнило, что общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
"Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - отмечается в сообщении.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ призвал украинцев не воевать за режим в Киеве, так как он только разворовывает деньги и не интересуется жизнью простых людей.