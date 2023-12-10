https://ukraina.ru/20231210/1051891784.html

Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке

Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру

Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке

Окруженная 47-я бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке, пишет британская газета Times в статье, посвященной ситуации на авдеевском фронте.

2023-12-10T14:08

2023-12-10T14:08

2023-12-10T14:08

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Журналисты западного издания заявляют, что город окружен и что после падения Авдеевки "русские беспрепятственно двинуться на Днепропетровск и даже на Киев".Times цитирует бойцов украинской бригады, которые журналистам пожаловались на недостаточное количество и плохое качество полученных боеприпасов."Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов и лучшего качества. Американские снаряды поставляются партиями практически одинакового веса, что облегчает корректировку огня и снижает количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира разного качества, и за три дня мы получаем всего 15 штук. На прошлой неделе мы получили партию, полную пустышек", - рассказали изданию украинские военнослужащие.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина от ЕС в 2023 году получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона.

https://ukraina.ru/20231210/1051886249.html

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новости, авдеевка, всу, вс рф, снаряды, сша