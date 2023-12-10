Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру
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Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
Окруженная 47-я бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке, пишет британская газета Times в статье, посвященной ситуации на авдеевском фронте.
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:08
новости
авдеевка
всу
вс рф
снаряды
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Журналисты западного издания заявляют, что город окружен и что после падения Авдеевки "русские беспрепятственно двинуться на Днепропетровск и даже на Киев".Times цитирует бойцов украинской бригады, которые журналистам пожаловались на недостаточное количество и плохое качество полученных боеприпасов."Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов и лучшего качества. Американские снаряды поставляются партиями практически одинакового веса, что облегчает корректировку огня и снижает количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира разного качества, и за три дня мы получаем всего 15 штук. На прошлой неделе мы получили партию, полную пустышек", - рассказали изданию украинские военнослужащие.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина от ЕС в 2023 году получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона.
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новости, авдеевка, всу, вс рф, снаряды, сша
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, снаряды, США

Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке

14:08 10.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Окруженная 47-я бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке, пишет британская газета Times в статье, посвященной ситуации на авдеевском фронте.
Журналисты западного издания заявляют, что город окружен и что после падения Авдеевки "русские беспрепятственно двинуться на Днепропетровск и даже на Киев".
Times цитирует бойцов украинской бригады, которые журналистам пожаловались на недостаточное количество и плохое качество полученных боеприпасов.
"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов и лучшего качества. Американские снаряды поставляются партиями практически одинакового веса, что облегчает корректировку огня и снижает количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира разного качества, и за три дня мы получаем всего 15 штук. На прошлой неделе мы получили партию, полную пустышек", - рассказали изданию украинские военнослужащие.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина от ЕС в 2023 году получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
05:45
"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в АвдеевкеВС РФ постепенно поджимают группировку ВСУ в Авдеевке, бойцам удалось занять промышленную зону "Ясиноватая-2". Противник перебрасывает новые резервы, чтобы сдержать российские войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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