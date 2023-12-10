https://ukraina.ru/20231210/1051891784.html
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке - 10.12.2023 Украина.ру
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
Окруженная 47-я бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке, пишет британская газета Times в статье, посвященной ситуации на авдеевском фронте.
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:08
новости
авдеевка
всу
вс рф
снаряды
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218862_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_80ffd2ef90dff200f119129d3d2c57fe.jpg.webp
Журналисты западного издания заявляют, что город окружен и что после падения Авдеевки "русские беспрепятственно двинуться на Днепропетровск и даже на Киев".Times цитирует бойцов украинской бригады, которые журналистам пожаловались на недостаточное количество и плохое качество полученных боеприпасов."Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов и лучшего качества. Американские снаряды поставляются партиями практически одинакового веса, что облегчает корректировку огня и снижает количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира разного качества, и за три дня мы получаем всего 15 штук. На прошлой неделе мы получили партию, полную пустышек", - рассказали изданию украинские военнослужащие.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина от ЕС в 2023 году получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона.
https://ukraina.ru/20231210/1051886249.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218862_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_bd969b25abd63ce39fceae8a448c17d0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу, вс рф, снаряды, сша
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, снаряды, США
Русские двинутся на Днепропетровск. Times о "последнем бою" бригады ВСУ в Авдеевке
Окруженная 47-я бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке, пишет британская газета Times в статье, посвященной ситуации на авдеевском фронте.
Журналисты западного издания заявляют, что город окружен и что после падения Авдеевки "русские беспрепятственно двинуться на Днепропетровск и даже на Киев".
Times цитирует бойцов украинской бригады, которые журналистам пожаловались на недостаточное количество и плохое качество полученных боеприпасов.
"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов и лучшего качества. Американские снаряды поставляются партиями практически одинакового веса, что облегчает корректировку огня и снижает количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира разного качества, и за три дня мы получаем всего 15 штук. На прошлой неделе мы получили партию, полную пустышек", - рассказали изданию украинские военнослужащие.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина от ЕС в 2023 году получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона.