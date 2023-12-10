Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву - 10.12.2023 Украина.ру
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Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву - 10.12.2023 Украина.ру
Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
Украине нужно 150 самолетов западного образца для замены техники советского производства. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" 10 декабря, отвечая на вопросы журналистов.
2023-12-10T13:39
2023-12-10T13:39
новости
юрий игнат
ввс украины
f-16
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"Речь идет о 150 плюс учебных", - сказал Игнат.Он уточнил, что речь идет о конечном результате, когда парк советской техники будет заменен полностью.По словам Игната, Киев хотел бы, чтобы основным боевым самолетом ВВС страны стал истребитель F-16.Кроме этого, сказал Игнат, сейчас ведутся переговоры со Швецией о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 Gripen.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 декабря заявила, что передача самолетов F-16 Украине только увеличит риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Она отметила, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".
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новости, юрий игнат, ввс украины, f-16
Новости, Юрий Игнат, ВВС Украины, F-16

Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву

13:39 10.12.2023
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
Читать в
Украине нужно 150 самолетов западного образца для замены техники советского производства. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" 10 декабря, отвечая на вопросы журналистов.
"Речь идет о 150 плюс учебных", - сказал Игнат.
Он уточнил, что речь идет о конечном результате, когда парк советской техники будет заменен полностью.
По словам Игната, Киев хотел бы, чтобы основным боевым самолетом ВВС страны стал истребитель F-16.
Кроме этого, сказал Игнат, сейчас ведутся переговоры со Швецией о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 Gripen.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 декабря заявила, что передача самолетов F-16 Украине только увеличит риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Она отметила, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
6 декабря, 13:31
"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 КиевуОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 декабря на брифинге прокомментировала возможную передачу Украине истребителей F-16
 
НовостиЮрий ИгнатВВС УкраиныF-16
 
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Заголовок открываемого материала
13:39Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
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