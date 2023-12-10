https://ukraina.ru/20231210/1051891669.html

Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву

Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву - 10.12.2023 Украина.ру

Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву

Украине нужно 150 самолетов западного образца для замены техники советского производства. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" 10 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

2023-12-10T13:39

2023-12-10T13:39

2023-12-10T13:39

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юрий игнат

ввс украины

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"Речь идет о 150 плюс учебных", - сказал Игнат.Он уточнил, что речь идет о конечном результате, когда парк советской техники будет заменен полностью.По словам Игната, Киев хотел бы, чтобы основным боевым самолетом ВВС страны стал истребитель F-16.Кроме этого, сказал Игнат, сейчас ведутся переговоры со Швецией о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 Gripen.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 декабря заявила, что передача самолетов F-16 Украине только увеличит риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Она отметила, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".

https://ukraina.ru/20231206/1051789162.html

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новости, юрий игнат, ввс украины, f-16