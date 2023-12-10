Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины - 10.12.2023 Украина.ру
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Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины - 10.12.2023 Украина.ру
Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
Из-за ограниченных средств Евросоюзу необходимо проанализировать приоритеты в связи с выделением Киеву пакета помощи в 50 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 декабря в интервью газете El Pais.
2023-12-10T13:22
2023-12-10T13:22
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испания
украина
ес
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"У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли", — отметил Альбарес.При этом глава испанской дипломатии заверил в "поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", отметив, что не видит признаков усталости союзников Киева от конфликта. По его словам, урегулирование сейчас "находится только в руках России".Как сообщало издание Украина.ру, ранее Испания предложила использовать доходы от замороженных российских активах для финансирования Украины. Мадрид подсчитал, что прибыль от них может принести Киеву от 15 до 17 млрд евро к 2027 году.Ряд стран ЕС выступил против этого предложения, подсчитав, что Киеву потребуются месяцы, а может быть и годы, чтобы увидеть деньги. Также сомнения вызвали цифры, которые указали авторы предложения.
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новости, испания, украина, ес, помощь
Новости, Испания, Украина, ЕС, помощь

Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины

13:22 10.12.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Из-за ограниченных средств Евросоюзу необходимо проанализировать приоритеты в связи с выделением Киеву пакета помощи в 50 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 декабря в интервью газете El Pais.
"У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли", — отметил Альбарес.
При этом глава испанской дипломатии заверил в "поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", отметив, что не видит признаков усталости союзников Киева от конфликта. По его словам, урегулирование сейчас "находится только в руках России".
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Испания предложила использовать доходы от замороженных российских активах для финансирования Украины. Мадрид подсчитал, что прибыль от них может принести Киеву от 15 до 17 млрд евро к 2027 году.
Ряд стран ЕС выступил против этого предложения, подсчитав, что Киеву потребуются месяцы, а может быть и годы, чтобы увидеть деньги. Также сомнения вызвали цифры, которые указали авторы предложения.
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