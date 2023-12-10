Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря - 10.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html
Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря - 10.12.2023 Украина.ру
Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
Новый председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поставил под сомнение эффективность телемарафона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-12-10T13:00
2023-12-10T13:00
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/96/1023359639_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_a5ff365e3bbb92ac2101edee70af130a.jpg.webp
Назначенный 9 декабря председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом."Моя позиция по отношению к марафону: его эффективность – под вопросом. Если его эффективность – под вопросом — а это инвестиция государственных средств — то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", - подчеркнул он.При этом он указал, что в ведущей боевые действия стране создание официального единого канала коммуникаций имеет смысл."Я представляю себе дискуссию своих коллег в каком-то эфире на тему, условно говоря, "отставки" Залужного. С множеством инсайдерской информацией, которая позже опровергается. То есть, определённая направленность информационной политики должна быть, но не цензура. Вот она в начале войны выглядела вполне логичной", – пояснил Юрчишин.В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так"."Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции – а на самом деле – возможности оперативно информировать, либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции и искать какой-то другой формат", - указал новый глава парламентского комитета по свободе слова.Ранее, в ноябре, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об опасности анонимных телеграм-каналов для украинской власти. Он обвинил эти популярные в стране СМИ в "работе на Россию"."На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб по инфильтрации в украинское информационное пространство политических телеграм-каналов, технологий, которые в различных вариациях были апробированы в 2014-15 годах на оккупированных территориях", - писал Данилов в своих соцсетях.Более того, он заявил, что на Украине до сих пор популярна сеть телеграм-каналов, якобы администрируемых российской разведкой.В целом, Данилов оценил аудиторию угрожающих власти в 10 млн человек.По его словам, главное требование властей Украины к деятельности телеграм-каналов — это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе "общепринятых журналистских стандартов". Что Данилов подразумевал под последним, он не уточнил.Позже стало известно, что украинской власти не угодили и западные СМИ. Так, 5 декабря Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил о подготовке иностранными СМИ "дезинформационной кампании" против руководства Украины."В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", - говорилось в сообщении ЦПД.По информации ЦПД, эти публикации якобы готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала правления Владимира Путина."Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - подчеркнули в ЦПД.Ранее западные СМИ выпустили ряд публикаций о плачевном для Украины положении дел на фронте, а также о раздорах между политическим и военным руководством Украины.Тем временем украинские медиа-эксперты и журналисты осторожно отмечают: эффективность телемарафона действительно упала, рейтинги телесмотрения у него низкие.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 28; Днепряны — 4; Старая Збурьевка — 5; Алёшки — 14; Новая Маячка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Корсунка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.По данным администрации Горностаевского муниципального округа, за сутки по территории округа ВСУ нанесли 10 ударов."Всего за сутки зафиксировано до 10 "прилётов" с правого берега. Огонь вёлся преимущественно по южной части Каир. Также отмечается активная работа дронов врага в этом же районе. Работа мобильной связи на территории района пока неустойчива", - сообщила администрация.Утром 10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по 3 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. &lt;...&gt; В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор сброшено одно самодельное взрывное устройство. &lt;...&gt; В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один миномётный снаряд. &lt;...&gt; В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 прилётов", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Также в Грайворонском городском округе по окраине села Безымено было выпущено 4 миномётных снаряда, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – было установлено 6 прилётов. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по 3 миномётных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному миномётному снаряду. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html
https://ukraina.ru/20231209/1051885486.html
https://ukraina.ru/20231209/1051880287.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/96/1023359639_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_04bff03d8c25e5fe920020d6fd6a40dd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

13:00 10.12.2023
 
© РИА Новости . Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новый председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поставил под сомнение эффективность телемарафона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Назначенный 9 декабря председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом.
"Моя позиция по отношению к марафону: его эффективность – под вопросом. Если его эффективность – под вопросом — а это инвестиция государственных средств — то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", - подчеркнул он.
При этом он указал, что в ведущей боевые действия стране создание официального единого канала коммуникаций имеет смысл.
"Я представляю себе дискуссию своих коллег в каком-то эфире на тему, условно говоря, "отставки" Залужного. С множеством инсайдерской информацией, которая позже опровергается. То есть, определённая направленность информационной политики должна быть, но не цензура. Вот она в начале войны выглядела вполне логичной", – пояснил Юрчишин.
В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так".
"Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции – а на самом деле – возможности оперативно информировать, либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции и искать какой-то другой формат", - указал новый глава парламентского комитета по свободе слова.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
09:49
Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабряВ Европе опасаются за будущее НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. ВСУ отправляют ограниченно годных в штурмовики
Ранее, в ноябре, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об опасности анонимных телеграм-каналов для украинской власти. Он обвинил эти популярные в стране СМИ в "работе на Россию".
"На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб по инфильтрации в украинское информационное пространство политических телеграм-каналов, технологий, которые в различных вариациях были апробированы в 2014-15 годах на оккупированных территориях", - писал Данилов в своих соцсетях.
Более того, он заявил, что на Украине до сих пор популярна сеть телеграм-каналов, якобы администрируемых российской разведкой.
В целом, Данилов оценил аудиторию угрожающих власти в 10 млн человек.
По его словам, главное требование властей Украины к деятельности телеграм-каналов — это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе "общепринятых журналистских стандартов". Что Данилов подразумевал под последним, он не уточнил.
Позже стало известно, что украинской власти не угодили и западные СМИ. Так, 5 декабря Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил о подготовке иностранными СМИ "дезинформационной кампании" против руководства Украины.
"В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", - говорилось в сообщении ЦПД.
По информации ЦПД, эти публикации якобы готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала правления Владимира Путина.
"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - подчеркнули в ЦПД.
Ранее западные СМИ выпустили ряд публикаций о плачевном для Украины положении дел на фронте, а также о раздорах между политическим и военным руководством Украины.
Тем временем украинские медиа-эксперты и журналисты осторожно отмечают: эффективность телемарафона действительно упала, рейтинги телесмотрения у него низкие.
демонтаж памятника Николаю Щорсу - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Вчера, 18:30
Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на УкраинеЗакарпатский комплекс термальных вод обратился в полицию, СБУ и ГБР по поводу действий военкомов. В Киеве снесли памятник красному комдиву Николаю Щорсу
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по этому региону России.
"На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
"Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 60 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 28; Днепряны — 4; Старая Збурьевка — 5; Алёшки — 14; Новая Маячка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Корсунка — 4", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
По данным администрации Горностаевского муниципального округа, за сутки по территории округа ВСУ нанесли 10 ударов.
"Всего за сутки зафиксировано до 10 "прилётов" с правого берега. Огонь вёлся преимущественно по южной части Каир. Также отмечается активная работа дронов врага в этом же районе. Работа мобильной связи на территории района пока неустойчива", - сообщила администрация.
памятник Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Вчера, 13:00
Отчаянье Зеленской, снос памятника Щорсу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 декабряЖена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила с отчаянным обращением к Западу. В Киеве начали демонтаж памятника комдиву Николаю Щорсу. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по 3 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. <...> В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор сброшено одно самодельное взрывное устройство. <...> В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один миномётный снаряд. <...> В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 прилётов", - отмечалось в сводке.
Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.
Также в Грайворонском городском округе по окраине села Безымено было выпущено 4 миномётных снаряда, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – было установлено 6 прилётов. Во всех случаях обошлось без последствий.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по 3 миномётных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному миномётному снаряду. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Боевых 150, плюс учебные. Игнат сказал, сколько западных самолетов нужно Киеву
13:22Глава МИД Испании призвал ЕС выделить приоритеты в пакете помощи для Украины
13:00Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
12:28"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
12:08В США заявили, что Донбасс останется российским
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
11:23В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии
10:52Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
10:47На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
10:35Байден назвал имя того, кто может уничтожить американскую демократию
10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
09:49Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря
09:42Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире
09:28Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
09:11Генерал Зальцман: командующий Танкоградом
07:26Военный документалист Макс Фадеев: За десять лет войны я потерял огромное количество людей
06:49Военкор Дмитрий Астрахань про то, что можно в журналистике на войне и чего нельзя
06:38Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам
06:23Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове
06:11Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации
Лента новостейМолния