https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html

Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря - 10.12.2023 Украина.ру

Провал телемарафона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

Новый председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поставил под сомнение эффективность телемарафона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-10T13:00

2023-12-10T13:00

2023-12-10T13:00

хроники

эксклюзив

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Назначенный 9 декабря председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом."Моя позиция по отношению к марафону: его эффективность – под вопросом. Если его эффективность – под вопросом — а это инвестиция государственных средств — то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", - подчеркнул он.При этом он указал, что в ведущей боевые действия стране создание официального единого канала коммуникаций имеет смысл."Я представляю себе дискуссию своих коллег в каком-то эфире на тему, условно говоря, "отставки" Залужного. С множеством инсайдерской информацией, которая позже опровергается. То есть, определённая направленность информационной политики должна быть, но не цензура. Вот она в начале войны выглядела вполне логичной", – пояснил Юрчишин.В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так"."Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции – а на самом деле – возможности оперативно информировать, либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции и искать какой-то другой формат", - указал новый глава парламентского комитета по свободе слова.Ранее, в ноябре, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об опасности анонимных телеграм-каналов для украинской власти. Он обвинил эти популярные в стране СМИ в "работе на Россию"."На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб по инфильтрации в украинское информационное пространство политических телеграм-каналов, технологий, которые в различных вариациях были апробированы в 2014-15 годах на оккупированных территориях", - писал Данилов в своих соцсетях.Более того, он заявил, что на Украине до сих пор популярна сеть телеграм-каналов, якобы администрируемых российской разведкой.В целом, Данилов оценил аудиторию угрожающих власти в 10 млн человек.По его словам, главное требование властей Украины к деятельности телеграм-каналов — это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе "общепринятых журналистских стандартов". Что Данилов подразумевал под последним, он не уточнил.Позже стало известно, что украинской власти не угодили и западные СМИ. Так, 5 декабря Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил о подготовке иностранными СМИ "дезинформационной кампании" против руководства Украины."В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", - говорилось в сообщении ЦПД.По информации ЦПД, эти публикации якобы готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала правления Владимира Путина."Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - подчеркнули в ЦПД.Ранее западные СМИ выпустили ряд публикаций о плачевном для Украины положении дел на фронте, а также о раздорах между политическим и военным руководством Украины.Тем временем украинские медиа-эксперты и журналисты осторожно отмечают: эффективность телемарафона действительно упала, рейтинги телесмотрения у него низкие.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 28; Днепряны — 4; Старая Збурьевка — 5; Алёшки — 14; Новая Маячка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Корсунка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.По данным администрации Горностаевского муниципального округа, за сутки по территории округа ВСУ нанесли 10 ударов."Всего за сутки зафиксировано до 10 "прилётов" с правого берега. Огонь вёлся преимущественно по южной части Каир. Также отмечается активная работа дронов врага в этом же районе. Работа мобильной связи на территории района пока неустойчива", - сообщила администрация.Утром 10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по 3 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. <...> В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор сброшено одно самодельное взрывное устройство. <...> В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один миномётный снаряд. <...> В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 прилётов", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Также в Грайворонском городском округе по окраине села Безымено было выпущено 4 миномётных снаряда, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – было установлено 6 прилётов. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по 3 миномётных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному миномётному снаряду. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив