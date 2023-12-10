https://ukraina.ru/20231210/1051891114.html

"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским

"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским - 10.12.2023 Украина.ру

"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским

Назвав русских некоренным народом на Украине, власти в Киеве "совсем оборзели". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

2023-12-10T12:28

2023-12-10T12:28

2023-12-10T12:28

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"Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?" — сказал Путин.Ранее президент России указал на важность формирования у людей ясного представления о себе "на основе истинных, настоящих серьезных исследований".В ноябре языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. Он высказал убеждение, что этот термин "навязала Россия".

https://ukraina.ru/20231122/1051245004.html

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