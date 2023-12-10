"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским - 10.12.2023 Украина.ру
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"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским - 10.12.2023 Украина.ру
"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским
Назвав русских некоренным народом на Украине, власти в Киеве "совсем оборзели". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
2023-12-10T12:28
2023-12-10T12:28
новости
владимир путин
украина
русский
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"Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?" — сказал Путин.Ранее президент России указал на важность формирования у людей ясного представления о себе "на основе истинных, настоящих серьезных исследований".В ноябре языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. Он высказал убеждение, что этот термин "навязала Россия".
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новости, владимир путин, украина, русский
Новости, Владимир Путин, Украина, русский

"Совсем оборзели". Путин прокомментировал отношение украинских властей к русским

12:28 10.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда
© POOL
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Назвав русских некоренным народом на Украине, власти в Киеве "совсем оборзели". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
"Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?" — сказал Путин.
Ранее президент России указал на важность формирования у людей ясного представления о себе "на основе истинных, настоящих серьезных исследований".
В ноябре языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. Он высказал убеждение, что этот термин "навязала Россия".
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 15:58
Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существуетЯзыковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. С таким мнением он выступил в эфире "Радио Свобода"*
 
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