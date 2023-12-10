https://ukraina.ru/20231210/1051890999.html

В США заявили, что Донбасс останется российским

В США заявили, что Донбасс останется российским - 10.12.2023 Украина.ру

В США заявили, что Донбасс останется российским

Украина не сможет вернуть себе регионы, присоединившиеся к России. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

2023-12-10T12:08

2023-12-10T12:08

2023-12-10T12:08

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По его словам, США спонсируют бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось — Донбасс останется российским.Разжигая прокси-конфликт на Украине, США обогащают собственный ВПК, и им абсолютно все равно, что это происходит за счет украинских солдат, которых погибло уже несколько сотен тысяч, добавил Ректенвальд.Это факт, который не поддается сомнению, однако Киев все равно продолжает отправлять на смерть практически миллион украинцев, отметил политик.Мечту Украины о перевороте в России и свержении Владимира Путина Ректенвальд назвал несбыточной, так как за время спецоперации позиции президента в России лишь укрепились.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева абсолютно нереалистична.

https://ukraina.ru/20231209/1051832084.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, украина, сша