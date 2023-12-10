https://ukraina.ru/20231210/1051890886.html

Путин сказал, от чего зависит будущее России

Путин сказал, от чего зависит будущее России - 10.12.2023 Украина.ру

Путин сказал, от чего зависит будущее России

От боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Об этом 10 декабря заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

2023-12-10T11:41

2023-12-10T11:41

2023-12-10T11:41

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"Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, - это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах", - сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин".Во время общения с Героями России в ходе церемонии награждения в Кремле, Владимир Путин отметил, что от их боевой работы очень много зависит, в том числе будущее России.Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что за время СВО Героями России стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск. В ведомстве уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ.

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новости, россия, владимир путин, сво, герой россии