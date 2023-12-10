Путин сказал, от чего зависит будущее России - 10.12.2023 Украина.ру
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Путин сказал, от чего зависит будущее России
Путин сказал, от чего зависит будущее России - 10.12.2023 Украина.ру
Путин сказал, от чего зависит будущее России
От боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Об этом 10 декабря заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
2023-12-10T11:41
2023-12-10T11:41
новости
россия
владимир путин
сво
герой россии
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"Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, - это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах", - сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин".Во время общения с Героями России в ходе церемонии награждения в Кремле, Владимир Путин отметил, что от их боевой работы очень много зависит, в том числе будущее России.Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что за время СВО Героями России стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск. В ведомстве уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, сво, герой россии
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, Герой России

Путин сказал, от чего зависит будущее России

11:41 10.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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От боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Об этом 10 декабря заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
"Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, - это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах", - сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин".
Во время общения с Героями России в ходе церемонии награждения в Кремле, Владимир Путин отметил, что от их боевой работы очень много зависит, в том числе будущее России.
Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что за время СВО Героями России стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск. В ведомстве уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в СВО, высокими государственными наградами награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Вчера, 05:27
За время спецоперации Героями России стали 55 десантников – МОГероями России за время СВО стали 55 бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
11:41Путин сказал, от чего зависит будущее России
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