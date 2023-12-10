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В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии

В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии - 10.12.2023 Украина.ру

В два с половинной раза. В РИА Новости подсчитали на сколько подорожал газ для Германии

С января по сентябрь этого года Германия сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, при этом затраты страны на него остались прежними из-за роста цен в 2,5 раза. Такие расчеты сделали 10 декабря РИА Новости, исходя из данных немецкой статслужбы.

2023-12-10T11:23

2023-12-10T11:23

2023-12-10T11:23

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Закупки Германией газа сократились в январе-сентябре 2022 года в 1,8 раза - до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда, а в этом году и вовсе рухнули до 47,9 миллиарда кубометров, подсчитало агентство.При этом среднегодовая цена одного кубометра газа резко выросла - с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 в этом году. Из-за этого даже несмотря на значительный обвал объемов импорта Германия потратила на газ примерно столько же, сколько и два года назад - 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре этого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021 года.Канцлер Германии Олаф Шольц 9 декабря на съезде Социал-демократической партии Германии возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу. Он отметил, что Германия лишилась половины получаемого газа. Заместитель главы СБ РФ Дмитрий Медведей слова Шольца назвал ложью, напомнив, что европейские правительства сами приняли такое решение.В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия не закрывала западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.

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новости, германия, газ, россия, цены