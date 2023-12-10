https://ukraina.ru/20231210/1051890640.html

Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков

Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков - 10.12.2023 Украина.ру

Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру раскрыл проблему языковых и этнических меньшинств в странах Европы, а также проанализировал мобилизационный потенциал Украины

2023-12-10T10:52

2023-12-10T10:52

2023-12-10T10:52

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00:48 - Проблемы языковых и этнических меньшинств в ЕС;04:59 - Признают ли эту проблему в других странах?07:11 - Истоки проблем языковых и этнических меньшинств в ЕС;09:05 - Население Украины и мобилизационный потенциал;21:02 - Раздел власти на Украине;27:52 - "Финская калитка" на границе с Россией.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, язык, этносы, европа, мобилизация, демография, украина, сво, россия, финляндия, видео