https://ukraina.ru/20231210/1051890640.html
Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков - 10.12.2023 Украина.ру
Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру раскрыл проблему языковых и этнических меньшинств в странах Европы, а также проанализировал мобилизационный потенциал Украины
2023-12-10T10:52
2023-12-10T10:52
2023-12-10T10:52
видео
язык
этносы
европа
мобилизация
демография
украина
сво
россия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051890516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b2b40bfbe4ac0913dc60f4785e2d307.jpg.webp
00:48 - Проблемы языковых и этнических меньшинств в ЕС;04:59 - Признают ли эту проблему в других странах?07:11 - Истоки проблем языковых и этнических меньшинств в ЕС;09:05 - Население Украины и мобилизационный потенциал;21:02 - Раздел власти на Украине;27:52 - "Финская калитка" на границе с Россией.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051890516_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30b32ec5e757cae4a877fd40d3ba468b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, язык, этносы, европа, мобилизация, демография, украина, сво, россия, финляндия, видео
Видео, язык, этносы, Европа, мобилизация, демография, Украина, СВО, Россия, Финляндия
Жуткая проблема Европы: почему власти закрывают на это глаза и чего ждать Украине - Вилков
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру раскрыл проблему языковых и этнических меньшинств в странах Европы, а также проанализировал мобилизационный потенциал Украины
00:48 - Проблемы языковых и этнических меньшинств в ЕС;
04:59 - Признают ли эту проблему в других странах?
07:11 - Истоки проблем языковых и этнических меньшинств в ЕС;
09:05 - Население Украины и мобилизационный потенциал;
21:02 - Раздел власти на Украине;
27:52 - "Финская калитка" на границе с Россией.