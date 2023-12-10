https://ukraina.ru/20231210/1051889508.html
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ - 10.12.2023 Украина.ру
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции". Об этом рассказал офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко, опубликованном на канале журналиста в YouTube.
2023-12-10T09:28
2023-12-10T09:28
2023-12-10T09:28
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"Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — рассказал Грин.При такой динамике на фронте, войскам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", полагает офицер ВСУ.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее рассказал в интервью Украина.ру о том, что у ВСУ не так много сил для сопротивления ВС РФ, которые наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, ВС РФ продвигаются под Кременной и под Купянском, уточнил он.
https://ukraina.ru/20231210/1051886401.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, отступление, вс рф
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции". Об этом рассказал офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко, опубликованном на канале журналиста в YouTube.
"Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — рассказал Грин.
При такой динамике на фронте, войскам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", полагает офицер ВСУ.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее рассказал в интервью Украина.ру о том, что у ВСУ не так много сил для сопротивления ВС РФ, которые наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, ВС РФ продвигаются под Кременной и под Купянском, уточнил он.