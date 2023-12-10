Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ - 10.12.2023 Украина.ру
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Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ - 10.12.2023 Украина.ру
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции". Об этом рассказал офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко, опубликованном на канале журналиста в YouTube.
2023-12-10T09:28
2023-12-10T09:28
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"Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — рассказал Грин.При такой динамике на фронте, войскам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", полагает офицер ВСУ.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее рассказал в интервью Украина.ру о том, что у ВСУ не так много сил для сопротивления ВС РФ, которые наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, ВС РФ продвигаются под Кременной и под Купянском, уточнил он.
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новости, всу, отступление, вс рф
Новости, ВСУ, отступление, ВС РФ

Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ

09:28 10.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Запорожском направлении
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции". Об этом рассказал офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко, опубликованном на канале журналиста в YouTube.
"Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — рассказал Грин.
При такой динамике на фронте, войскам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", полагает офицер ВСУ.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее рассказал в интервью Украина.ру о том, что у ВСУ не так много сил для сопротивления ВС РФ, которые наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, ВС РФ продвигаются под Кременной и под Купянском, уточнил он.
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
06:00
"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из МарьинкиПод Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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