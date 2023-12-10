Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ

"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки

Под Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев