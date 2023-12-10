Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья - 10.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья
Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья - 10.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья
На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей. Поэтому армии РФ нужно вытеснить ВСУ за канал "Северский Донец — Донбасс" и попробовать окружить южную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-10T04:30
2023-12-10T04:30
новости
запорожское направление
россия
украина
сво
оборона
наступление
всу
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Если ВС РФ займут водораздел "Северский Донец — Донбасс" и пройдут дальше, это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на юге. Это касается Угледара, Южнодонецкого направления и даже Запорожья, рассказал эксперт.Полоса укреплений противника постепенно заканчивается. На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей вплоть до самого Запорожья, там сплошная степь, добавил он.Конечно, ВСУ пытаются закрепиться в населенных пунктах, но таких пунктов не так много. А свои "три линии обороны" украинская армия пока не построила. И если ВСУ побегут, отступать им придется до Запорожья. Потому что зацепиться больше негде, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html
запорожское направление
угледар
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новости, запорожское направление, россия, украина, сво, оборона, наступление, всу, вс рф, канал, донбасс, окружение, угледар, южно-донецкое направление
Новости, Запорожское направление, Россия, Украина, СВО, оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ, канал, Донбасс, окружение, Угледар, Южно-Донецкое направление

Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья

04:30 10.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей. Поэтому армии РФ нужно вытеснить ВСУ за канал "Северский Донец — Донбасс" и попробовать окружить южную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если ВС РФ займут водораздел "Северский Донец — Донбасс" и пройдут дальше, это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на юге. Это касается Угледара, Южнодонецкого направления и даже Запорожья, рассказал эксперт.
Полоса укреплений противника постепенно заканчивается. На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей вплоть до самого Запорожья, там сплошная степь, добавил он.
"Поэтому для нас было бы хорошо выйти к каналу и попробовать окружить южную группировку ВСУ. По крайней мере, мы можем попытаться проводить локальные операции каких-то их частей. Этот удар во фланг может стать для противника болезненным", - отметил Евсеев.
Конечно, ВСУ пытаются закрепиться в населенных пунктах, но таких пунктов не так много. А свои "три линии обороны" украинская армия пока не построила. И если ВСУ побегут, отступать им придется до Запорожья. Потому что зацепиться больше негде, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
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НовостиЗапорожское направлениеРоссияУкраинаСВОоборонанаступлениеВСУВС РФканалДонбассокружениеУгледарЮжно-Донецкое направление
 
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