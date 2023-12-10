https://ukraina.ru/20231210/1051886715.html

Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья

Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья - 10.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья

На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей. Поэтому армии РФ нужно вытеснить ВСУ за канал "Северский Донец — Донбасс" и попробовать окружить южную группировку ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-10T04:30

2023-12-10T04:30

2023-12-10T04:30

новости

запорожское направление

россия

украина

сво

оборона

наступление

всу

вс рф

канал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_ed4f89cbe06ed9d42a38370a2b41cd01.jpg

Если ВС РФ займут водораздел "Северский Донец — Донбасс" и пройдут дальше, это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на юге. Это касается Угледара, Южнодонецкого направления и даже Запорожья, рассказал эксперт.Полоса укреплений противника постепенно заканчивается. На Запорожском направлении у Киева нет серьезных оборонительных рубежей вплоть до самого Запорожья, там сплошная степь, добавил он.Конечно, ВСУ пытаются закрепиться в населенных пунктах, но таких пунктов не так много. А свои "три линии обороны" украинская армия пока не построила. И если ВСУ побегут, отступать им придется до Запорожья. Потому что зацепиться больше негде, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html

запорожское направление

угледар

южно-донецкое направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожское направление, россия, украина, сво, оборона, наступление, всу, вс рф, канал, донбасс, окружение, угледар, южно-донецкое направление