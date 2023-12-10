"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
Под Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.
"Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру вполне реальна. Потому что у нас есть потенциал для наступления и потому что противник действительно ослаб", - отметил Евсеев.
Тем более, что ВС РФ сейчас наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.
Была информация, что ВСУ отступили из Марьинки, где российские бойцы водрузили флаг. Но эту информацию нужно подтвердить. Как бы там ни было, противник оттуда начал отходить, указал специалист.
Вчера, 12:15Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма"Наша армия использует тактику ползучего наступления. Постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов. Никаких резких движений. И постоянное поражение ВСУ огнем.