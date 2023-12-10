"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки - 10.12.2023 Украина.ру
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"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки - 10.12.2023 Украина.ру
"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
Под Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-10T06:00
2023-12-10T06:00
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наступление
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Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.Тем более, что ВС РФ сейчас наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.Была информация, что ВСУ отступили из Марьинки, где российские бойцы водрузили флаг. Но эту информацию нужно подтвердить. Как бы там ни было, противник оттуда начал отходить, указал специалист.
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новости, вс рф, наступление, артемовск, марьинка, часов яр, резервы, логистика, оборона, купянск, кременная, отступление, всу, сво
Новости, ВС РФ, наступление, Артемовск, Марьинка, Часов Яр, резервы, логистика, оборона, Купянск, Кременная, отступление, ВСУ, СВО

"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки

06:00 10.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Под Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.
"Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру вполне реальна. Потому что у нас есть потенциал для наступления и потому что противник действительно ослаб", - отметил Евсеев.
Тем более, что ВС РФ сейчас наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.
Была информация, что ВСУ отступили из Марьинки, где российские бойцы водрузили флаг. Но эту информацию нужно подтвердить. Как бы там ни было, противник оттуда начал отходить, указал специалист.
Александр Полищук интервью
Вчера, 12:15
Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма"Наша армия использует тактику ползучего наступления. Постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов. Никаких резких движений. И постоянное поражение ВСУ огнем.
 
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Заголовок открываемого материала
06:11Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации
06:00"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
05:45"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
05:30Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
05:15"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
05:06Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины
05:00Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до Запорожья
05:00Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
04:30"Вокруг Булгакова": Перелыгино
04:30Военный эксперт о том, когда Россия выйдет к водоразделу, чтобы ударить на юге и гнать ВСУ до Запорожья
04:15Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины
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