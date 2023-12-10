https://ukraina.ru/20231210/1051886401.html

"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки

"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки - 10.12.2023 Украина.ру

"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки

Под Артемовском у армии РФ есть успехи. Задача выйти к водоразделу "Северский Донец — Донбасс" и к Часов Яру становится вполне реальной, потому что у противника осталось не так много сил для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-10T06:00

2023-12-10T06:00

2023-12-10T06:00

новости

вс рф

наступление

артемовск

марьинка

часов яр

резервы

логистика

оборона

купянск

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Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.Тем более, что ВС РФ сейчас наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.Была информация, что ВСУ отступили из Марьинки, где российские бойцы водрузили флаг. Но эту информацию нужно подтвердить. Как бы там ни было, противник оттуда начал отходить, указал специалист.

https://ukraina.ru/20231209/1051870998.html

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новости, вс рф, наступление, артемовск, марьинка, часов яр, резервы, логистика, оборона, купянск, кременная, отступление, всу, сво