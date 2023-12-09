https://ukraina.ru/20231209/1051878882.html
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков - 09.12.2023 Украина.ру
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал недавнее блиц-турне Владимира Путина по арабским государствам, а также рассказал о главных страхах Запада и блокировке военной помощи Украине
2023-12-09T11:28
2023-12-09T11:28
2023-12-09T11:27
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- Итоги визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.- Визит лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву.- Блокировка военной помощи Украине.- На кого США оставят Украину?- Финская манипуляция с КПП на границе с Россией.- О предстоящих выборах президента России.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, николай стариков, владимир путин, владимир зеленский, арабский мир, выборы
Новости, Видео, Николай Стариков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Арабский мир, выборы
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал недавнее блиц-турне Владимира Путина по арабским государствам, а также рассказал о главных страхах Запада и блокировке военной помощи Украине
- Итоги визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
- Визит лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву.
- Блокировка военной помощи Украине.
- На кого США оставят Украину?
- Финская манипуляция с КПП на границе с Россией.
- О предстоящих выборах президента России.