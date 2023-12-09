О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков - 09.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231209/1051878882.html
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков - 09.12.2023 Украина.ру
О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал недавнее блиц-турне Владимира Путина по арабским государствам, а также рассказал о главных страхах Запада и блокировке военной помощи Украине
2023-12-09T11:28
2023-12-09T11:27
новости
видео
николай стариков
владимир путин
владимир зеленский
арабский мир
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051878728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d2e3de373b55b55edf6baaddaa53be9.jpg
- Итоги визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.- Визит лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву.- Блокировка военной помощи Украине.- На кого США оставят Украину?- Финская манипуляция с КПП на границе с Россией.- О предстоящих выборах президента России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051878728_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_9fb4b3c6ea2f1b45e95781fbed693386.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, николай стариков, владимир путин, владимир зеленский, арабский мир, выборы
Новости, Видео, Николай Стариков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Арабский мир, выборы

О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков

11:28 09.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал недавнее блиц-турне Владимира Путина по арабским государствам, а также рассказал о главных страхах Запада и блокировке военной помощи Украине
- Итоги визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
- Визит лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву.
- Блокировка военной помощи Украине.
- На кого США оставят Украину?
- Финская манипуляция с КПП на границе с Россией.
- О предстоящих выборах президента России.
 
НовостиВидеоНиколай СтариковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАрабский мирвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией
11:50Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа
11:28О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков
11:22В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"
11:13В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka
11:00Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ
10:36Американское домино: французские журналисты назвали самый большой страх украинцев
10:34В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА
10:22В Омске решили судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа
10:11В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей
10:06Татьяне Кравченко - 70
09:55"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
09:54На юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
09:51Проблемы с метро. Главное на Украине на утро 9 декабря
09:36Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом
09:19Крымские татары - рождение нации
09:19Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
08:53Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
08:39Квадрокоптер десантников сбил украинскую ударную "Бабу Ягу" у Артёмовска – МО
08:00Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН
Лента новостейМолния