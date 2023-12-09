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О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков

О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков - 09.12.2023 Украина.ру

О выборах в России, деньгах для Зеленского и встречах Путина с арабскими лидерами - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал недавнее блиц-турне Владимира Путина по арабским государствам, а также рассказал о главных страхах Запада и блокировке военной помощи Украине

2023-12-09T11:28

2023-12-09T11:28

2023-12-09T11:27

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- Итоги визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.- Визит лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву.- Блокировка военной помощи Украине.- На кого США оставят Украину?- Финская манипуляция с КПП на границе с Россией.- О предстоящих выборах президента России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, николай стариков, владимир путин, владимир зеленский, арабский мир, выборы