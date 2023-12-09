https://ukraina.ru/20231209/1051878455.html

В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka

В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka - 09.12.2023 Украина.ру

В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka

За демилитаризацией Украины может последовать её деиндустриализация, металлургия может остановиться. Об этом депутат Верховной рады Муса Магомедов, бывший глава авдеевского "Коксохима" заявил в интервью каналу Politeka

2023-12-09T11:13

2023-12-09T11:13

2023-12-09T11:13

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деиндустриализация

металлургия

верховная рада

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"Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это закончиться может полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги… Наш враг Россия хочет, чтобы мы просто перестали существовать как промышленное государство", - сказал политик.По данным Магомедова, уже 19 процентов предприятий страны остановились полностью, ещё 51 процент производств работает себе в убыток, еле выживает, "балансирует на грани". Остальные же 30 процентов "хотя бы работают и платят налоги".Украинский депутат считает, что Киеву необходимо восстанавливать промышленность, её потенциал, не дожидаясь окончания войны, поскольку "эта история может затянуться надолго", а промышленность является "кровью экономики"."Основные, главные ресурсы должны, конечно же, идти на армию, на ВСУ, на вооружения, но второе, понятное дела, на экономику, потому что без экономики через какой-то промежуток времени мы перестанем существовать как государство", - добавил Магомедов.Бывший премьер-министр Николай Азаров ранее назвал Киев банкротом, который уже в январе может столкнуться с серьёзными проблемами с соцвыплатами. По его словам, три четверти бюджетных средств Украины представляют собой иностранные займы или гранты.

https://ukraina.ru/20231208/1051859050.html

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новости, украина, деиндустриализация, металлургия, верховная рада, сво