В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka - 09.12.2023 Украина.ру
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В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka
В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka - 09.12.2023 Украина.ру
В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka
За демилитаризацией Украины может последовать её деиндустриализация, металлургия может остановиться. Об этом депутат Верховной рады Муса Магомедов, бывший глава авдеевского "Коксохима" заявил в интервью каналу Politeka
2023-12-09T11:13
2023-12-09T11:13
новости
украина
деиндустриализация
металлургия
верховная рада
сво
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"Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это закончиться может полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги… Наш враг Россия хочет, чтобы мы просто перестали существовать как промышленное государство", - сказал политик.По данным Магомедова, уже 19 процентов предприятий страны остановились полностью, ещё 51 процент производств работает себе в убыток, еле выживает, "балансирует на грани". Остальные же 30 процентов "хотя бы работают и платят налоги".Украинский депутат считает, что Киеву необходимо восстанавливать промышленность, её потенциал, не дожидаясь окончания войны, поскольку "эта история может затянуться надолго", а промышленность является "кровью экономики"."Основные, главные ресурсы должны, конечно же, идти на армию, на ВСУ, на вооружения, но второе, понятное дела, на экономику, потому что без экономики через какой-то промежуток времени мы перестанем существовать как государство", - добавил Магомедов.Бывший премьер-министр Николай Азаров ранее назвал Киев банкротом, который уже в январе может столкнуться с серьёзными проблемами с соцвыплатами. По его словам, три четверти бюджетных средств Украины представляют собой иностранные займы или гранты.
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новости, украина, деиндустриализация, металлургия, верховная рада, сво
Новости, Украина, деиндустриализация, металлургия, Верховная Рада, СВО

В Раде обеспокоились деиндустриализацией Украины – Politeka

11:13 09.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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За демилитаризацией Украины может последовать её деиндустриализация, металлургия может остановиться. Об этом депутат Верховной рады Муса Магомедов, бывший глава авдеевского "Коксохима" заявил в интервью каналу Politeka
"Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это закончиться может полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги… Наш враг Россия хочет, чтобы мы просто перестали существовать как промышленное государство", - сказал политик.
По данным Магомедова, уже 19 процентов предприятий страны остановились полностью, ещё 51 процент производств работает себе в убыток, еле выживает, "балансирует на грани". Остальные же 30 процентов "хотя бы работают и платят налоги".
Украинский депутат считает, что Киеву необходимо восстанавливать промышленность, её потенциал, не дожидаясь окончания войны, поскольку "эта история может затянуться надолго", а промышленность является "кровью экономики".
"Основные, главные ресурсы должны, конечно же, идти на армию, на ВСУ, на вооружения, но второе, понятное дела, на экономику, потому что без экономики через какой-то промежуток времени мы перестанем существовать как государство", - добавил Магомедов.
Бывший премьер-министр Николай Азаров ранее назвал Киев банкротом, который уже в январе может столкнуться с серьёзными проблемами с соцвыплатами. По его словам, три четверти бюджетных средств Украины представляют собой иностранные займы или гранты.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 13:23
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