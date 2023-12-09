Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ - 09.12.2023 Украина.ру
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Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ
Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ - 09.12.2023 Украина.ру
Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ
Российский форвард Кирилл Марченко побил рекорд легенды клуба "Коламбус" Рика Нэша, установленный в 2003 году. Россиянин быстрее всех достиг 30 голов, ему понадобилось для этого 86 игр
2023-12-09T11:00
2023-12-09T11:00
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"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).В составе хозяев отличились Кирилл Марченко, Адам Фантилли, Егор Чинахов и Александр Тексье. При этом россияне набрали 8 очков: Чинахов и Марченко записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны первой и третьей звездой матча соответственно, а их одноклубник Дмитрий Воронков отметился двумя передачами.В другой игре отличился и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, он отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.Все последние годы коллективный Запад делает все возможное, чтобы не пускать российских спортсменов на соревнования. Исключением является НХЛ, где граждане РФ показывают лучшие результаты.
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новости, россияне, рекорды, сша, спорт, хоккей
Новости, россияне, рекорды, США, спорт, хоккей

Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ

11:00 09.12.2023
 
© USA TODAY Sports via Reuters Connect
© USA TODAY Sports via Reuters Connect
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Российский форвард Кирилл Марченко побил рекорд легенды клуба "Коламбус" Рика Нэша, установленный в 2003 году. Россиянин быстрее всех достиг 30 голов, ему понадобилось для этого 86 игр
"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Кирилл Марченко, Адам Фантилли, Егор Чинахов и Александр Тексье. При этом россияне набрали 8 очков: Чинахов и Марченко записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны первой и третьей звездой матча соответственно, а их одноклубник Дмитрий Воронков отметился двумя передачами.

В другой игре отличился и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, он отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.
Все последние годы коллективный Запад делает все возможное, чтобы не пускать российских спортсменов на соревнования. Исключением является НХЛ, где граждане РФ показывают лучшие результаты.
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