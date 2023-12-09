Россиянин побил 20-летний рекорд НХЛ
© USA TODAY Sports via Reuters Connect
© USA TODAY Sports via Reuters Connect
Российский форвард Кирилл Марченко побил рекорд легенды клуба "Коламбус" Рика Нэша, установленный в 2003 году. Россиянин быстрее всех достиг 30 голов, ему понадобилось для этого 86 игр
"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Кирилл Марченко, Адам Фантилли, Егор Чинахов и Александр Тексье. При этом россияне набрали 8 очков: Чинахов и Марченко записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны первой и третьей звездой матча соответственно, а их одноклубник Дмитрий Воронков отметился двумя передачами.
В другой игре отличился и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, он отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.
В составе хозяев отличились Кирилл Марченко, Адам Фантилли, Егор Чинахов и Александр Тексье. При этом россияне набрали 8 очков: Чинахов и Марченко записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны первой и третьей звездой матча соответственно, а их одноклубник Дмитрий Воронков отметился двумя передачами.
В другой игре отличился и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, он отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.
Все последние годы коллективный Запад делает все возможное, чтобы не пускать российских спортсменов на соревнования. Исключением является НХЛ, где граждане РФ показывают лучшие результаты.
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