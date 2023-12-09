https://ukraina.ru/20231209/1051877811.html
Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа
Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа - 09.12.2023 Украина.ру
Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа
Гражданина Белоруссии, который обвиняется в совершении теракта в Северомуйском тоннеле, пока арестовали до 30 января 2024 года. Такое решение принял Омский суд
2023-12-09T10:22
2023-12-09T10:22
2023-12-09T10:22
новости
подрыв
поезд
белорусы
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По информации следствия, именно гражданин Белоруссии Сергей Еремеев по заданию СБУ заложил взрывчатку на цистернах грузовых поездов в Северомуйском тоннеле.Ранее ФСБ сообщила, что подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле в Бурятии совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах СБУ. Указания он получал от другого гражданина Белоруссии, который живет Литве и также работает на СБУ.Подрыв грузового состава из 50 вагонов в Северомуйском тоннеле произошел 1 декабря. В результате взрыва выгорели 16 цистерн, а топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.На инцидент оперативно отреагировали в США, назвав произошедшее операцией СБУ. При этом Вашингтон ссылался на собственный источник в украинских спецслужбах.
https://ukraina.ru/20231209/1051877563.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, подрыв, поезд, белорусы
Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа
Гражданина Белоруссии, который обвиняется в совершении теракта в Северомуйском тоннеле, пока арестовали до 30 января 2024 года. Такое решение принял Омский суд
По информации следствия, именно гражданин Белоруссии Сергей Еремеев по заданию СБУ заложил взрывчатку на цистернах грузовых поездов в Северомуйском тоннеле.
Ранее ФСБ сообщила, что подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле в Бурятии совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах СБУ. Указания он получал от другого гражданина Белоруссии, который живет Литве и также работает на СБУ.
Подрыв грузового состава из 50 вагонов в Северомуйском тоннеле произошел 1 декабря. В результате взрыва выгорели 16 цистерн, а топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.
На инцидент оперативно отреагировали в США, назвав произошедшее операцией СБУ. При этом Вашингтон ссылался на собственный источник в украинских спецслужбах.