https://ukraina.ru/20231209/1051877811.html

Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа

Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа - 09.12.2023 Украина.ру

Омский суд решил судьбу белоруса, подорвавшего поезда в тоннеле БАМа

Гражданина Белоруссии, который обвиняется в совершении теракта в Северомуйском тоннеле, пока арестовали до 30 января 2024 года. Такое решение принял Омский суд

2023-12-09T10:22

2023-12-09T10:22

2023-12-09T10:22

новости

подрыв

поезд

белорусы

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По информации следствия, именно гражданин Белоруссии Сергей Еремеев по заданию СБУ заложил взрывчатку на цистернах грузовых поездов в Северомуйском тоннеле.Ранее ФСБ сообщила, что подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле в Бурятии совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах СБУ. Указания он получал от другого гражданина Белоруссии, который живет Литве и также работает на СБУ.Подрыв грузового состава из 50 вагонов в Северомуйском тоннеле произошел 1 декабря. В результате взрыва выгорели 16 цистерн, а топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.На инцидент оперативно отреагировали в США, назвав произошедшее операцией СБУ. При этом Вашингтон ссылался на собственный источник в украинских спецслужбах.

https://ukraina.ru/20231209/1051877563.html

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новости, подрыв, поезд, белорусы