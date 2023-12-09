https://ukraina.ru/20231209/1051877563.html

В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей - 09.12.2023 Украина.ру

В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

Член Палаты представителей Конгресса США Крис Смит представил на рассмотрение законодателей резолюцию, призывающую Киев снять запрет на усыновление украинских детей американскими гражданами, введённый в 2021 году

2023-12-09T10:11

2023-12-09T10:11

2023-12-09T10:11

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"Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома", - говорится в проекте резолюции.По мнению Смита, Киев должен быть особенно заинтересован во время российско-украинского конфликта вернуть практику усыновления детей гражданами США.В России "Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей американцами, действует с 2021 года.Летом в МИД России заявили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, а попытки позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.

https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html

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новости, сша, украина, сироты, сво, конгресс сша