https://ukraina.ru/20231209/1051875447.html

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения – МЧС

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения – МЧС - 09.12.2023 Украина.ру

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения – МЧС

МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Островом Свободы в деле защиты населения и территорий. Об этом пресс-служба министерства 9 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-09T06:55

2023-12-09T06:55

2023-12-09T06:55

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В ходе деловой поездки на Кубу делегация МЧС России участвовала в нескольких профильных международных мероприятиях, ознакомилась с работой своих коллег, с возможностями предприятий по сборке и изготовлению специальной техники.В двусторонних переговорах приняли участие статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко, министр внутренних дел Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны Острова Свободы Рамон Пардо Герра."Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, включая обмен полезными практиками и кооперацию в образовательной сфере", - говорится в сообщении ведомства.Кубинская сторона приняла приглашение к участию специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, в программе Международного салона "Комплексная безопасность - 2024", который состоится в Подмосковье в конце мая - начале июня.Кубинские специалисты также рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей, объединяющую более 30 стран мира."Российско-кубинское сотрудничество спасательных служб весьма перспективно. МЧС России готово оказать кубинским коллегам содействие в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и поделиться опытом", - подчеркнул директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

https://ukraina.ru/20231124/1051298974.html

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новости, куба, россия, мчс, сотрудничество