https://ukraina.ru/20231209/1051855169.html

В ожидании февральской революции. Эксперты и политики о перспективах Украины

В ожидании февральской революции. Эксперты и политики о перспективах Украины - 09.12.2023 Украина.ру

В ожидании февральской революции. Эксперты и политики о перспективах Украины

Украинские эксперты и политики строят догадки, чем обернется для Киева сокращение или прекращение западной помощи деньгами и оружием. Одни храбрятся, другие предрекают неизбежные внутренние потрясения.

2023-12-09T12:23

2023-12-09T12:23

2023-12-09T12:23

эксклюзив

украина

эксперты

военная помощь

финансовая помощь

сша

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Законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. Плохая новость для киевского режима. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак признавал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией.Официальный Киев все же бодрится. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов написал в соцсети, что независимо от голосований "мы (киевский режим – Ред.) сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать российское чудовище".Уничтожать "чудовище" будет все сложнее, в Вашингтоне заявили, что поставки оружия Киеву прекратятся, когда закончатся деньги. А деньги для киевского режима уже заканчиваются. Кроме того, в Америке своя внутренняя политическая игра, напоминает украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга. По его мнению, республиканцы намерены устроить демократам условный "Афганистан-2". Поскольку на Ближнем Востоке это не получится сделать, они "решили поиграться в эту штуку по Украине".При этом эксперт отметил, что никого в США уже не интересует, что будет на Украине, не интересует даже, какая власть будет на Украине, поскольку страну – точнее, остатки страны – контролируют через управление внешним долгом и через политику донорского вливания денег. Нынешняя киевская власть требованию положить ключи от бухгалтерии на стол сопротивляется, считает эксперт."Мы воюем с Россией, а тем временем приходите вы (Запад – Ред.) и говорите – сдай ключи без боя. Как это: воевали с одними, а в результате попали в рабство к другим? Кина не будет", - описал Чаплыга своими словами гипотетическую позицию киевских властителей. По его мнению, в таком случае в стране будет инспирирована очередная "революция".Все имеющиеся деньги будут идти на нужды ВСУ, а все остальное (пенсии и прочее) за счет внешней помощи. Внешнюю помощь прекратят, тогда нужно будет экономить либо на военных, либо на местных бюджетах. Итогом будет либо фронда со стороны военных, либо протест местных элит. Скорее всего, будет и то, и другое – и "революцию" можно ожидать уже в феврале 2024 года, считает эксперт. По его мнению, в результате президентом станет не главком ВСУ Залужный, а мэр Киева Кличко.По мнению Чаплыги, очередной Майдан обязательно приведет к новым потерям территорий, русские займут левобережную Украину, руководствуясь соображениями безопасности. Он подчеркнул, что не видит причин, по которым Россия могла бы остановиться.Между тем назрел очень серьезный кризис доверия между Банковой и западными партнерами, считает украинский политолог Андрей Золотарев."Утеряно доверие. А если утеряно доверие, то, учитывая степень нашей зависимости, очевидно, вопрос стоит о некоей политической реструктуризации", - заявил эксперт в эфире интернет-канала "Новини live". По его словам, эта реструктуризация может проходить в разных формах, например, в виде "правительства национального доверия", либо это могут быть пертурбации в Верховной Раде, наконец, это могут быть выборы. Хотя выборы, по мнению Золотарева, "не ко времени, когда на кону стоит судьба государства".А вот Вадим Карасев считает, что многие переоценивают помощь США Киеву и недооценивают потенциал самой Украины. Об этом он сказал, комментируя в эфире одного из ютуб-каналов высказывание директора по вопросам бюджета Белого дома Шаланды Янг. Та заявила, что у США закончились деньги, а прекращение потока американского оружия и оборудования "задаст удар по коленям Украины на поле боя и повысить вероятность военных побед России. По мнению Карасева, "катастрофичного ничего нет, чтобы так ставить вопрос, что или-или"."Значит, что получается – что мы зависим критически? Нет, нет такой слабости. Да, зависим. Но не до такой же степени, чтоб ставить вот так вот вопрос. Это немножко… не мотивирует", - заявил политолог. Напомним, дыра в бюджете Украины на 2024 год составляет 43 млрд долларов.Помимо финансовых сложностей, есть у киевского режима еще одна трудно решаемая проблема. Как загнать людей в армию и заставить убивать и умирать? В мае 2023 года Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27-летнего до 25-летнего возраста. Зеленский пока не подписал этот закон. По мнению ряда экспертов, задержка с подписанием объясняется боязнью понести электоральные потери в случае выборов.Впрочем, как считает бывший пресс-секретарь президента Леонида Кучмы, гендиректор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, проблема не в возрасте призывников, а в их мотивации, в том, насколько они помогут фронту."Будем реалистами, у нас значительное количество тех, кто хотел идти и защищать Украину, уже находится на фронте. А все остальные, которые не идут добровольцами, которые ждут, – нет", - сказал Мартыненко в эфире "Радио НВ".По его словам, "реальность на сегодня такова, что мы ни деньгами дополнительными, ни каким-то другим, даже силовым путем не сможем пополнить армию до необходимого нам уровня, пополнить все эти потери"."Если они даже появляются – спросите у военных, радуются ли они тому, что к ним приходят немотивированные бойцы, которые в первом же бою отказываются воевать", - заявил гендиректор "Интерфакс-Украина".Тем не менее, киевский режим ищет разные пути отлова новых жертв для ВСУ. Так, украинцев могут обязать являться в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки на электронную почту или заказным письмом, готовится соответствующий законопроект.Как отмечает в связи с этим телеграм-канал ЗеРада, "это классический пример использования цифровизации в целях контроля за обществом"."Если раньше вы понимали, что можете физически избегать вручения повестки. то теперь вас загонят дистанционно, обрезав доступ с счетам, например", - поясняют авторы канала.Отметим, мобилизуют пока не всех и не везде. Как заявил в телеинтервью экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий, "власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация - это всегда непопулярная вещь". Однако, по его мнению, "Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом".Как сообщил в комментарии изданию Украина.Ру политолог, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, потери ВСУ несут достаточно серьезные, примерно 20-25 тысяч человек в месяц, которых надо постоянно кем-то замещать.Прекращение западной помощи заставит украинские войска отходить за Днепр. При этом ВС РФ наращивают свои возможности, потери ВСУ огромны, отмечает руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич."У Украины нулевой баланс убывших и прибывших был летом. Сейчас у них на 40% людей меньше прибывают в войска, чем они гибнут. Это уже отрицательная динамика", - сказал эксперт в интервью Украине.ру. По его мнению, может сложиться ситуация, когда ВС РФ даже не придется форсировать Днепр: "Украина может капитулировать целиком, а линия фронта при этом может не измениться. Потому что им нечем будет обороняться".*Запрещенная в РФ террористическая организация

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https://ukraina.ru/20231207/1051825763.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, военная помощь, финансовая помощь, сша