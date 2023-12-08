https://ukraina.ru/20231208/1051872521.html

В ВСУ заявили, что РФ сосредоточила у Авдеевки более 40 тыс. военнослужащих

В ВСУ заявили, что РФ сосредоточила у Авдеевки более 40 тыс. военнослужащих - 08.12.2023 Украина.ру

В ВСУ заявили, что РФ сосредоточила у Авдеевки более 40 тыс. военнослужащих

Официальный представитель сил обороны Таврического направления Вооружённых сил Украины Александр Штупун заявил, что Россия якобы сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч военнослужащих. В эфире украинского телемарафона он сказал, что ВСУ продолжают сдерживать такую силу и успешно отражают атаки ВС РФ

2023-12-08T23:21

2023-12-08T23:21

2023-12-08T23:21

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В частности, Штупун указал, что Российская армия перебрасывает на фронт резервы – мобилизованных и подразделения "Шторм-Z". Сообщения об успехах российских войск в Авдеевке украинский Генеральный штаб опровергает, традиционно заявляя об "отражении" российских атак на различных направлениях. По данным Генштаба украинской армии, на Марьинском участке фронта, ВСУ держат оборону, в том числе и в Марьинке, о полном контроле над которой сообщалось российскими солдатами ранее. На Авдеевском направлении ВСУ, по утверждению генштаба, отбили 32 российские атаки в районах самой Авдеевки, Степового и ряда других населённых пунктов. В Генштабе отчитались и об отражении натиска российской армии под Купянском. На Артёмовском направлении якобы были отражены атаки в районах Богдановки, Ивановского (Красного) и ряда других населённых пунктов. Тем временем по данным СМИ, у ВСУ в Авдеевке оперативный кризис. Они отступают из укреплений на местном Коксохимическом заводе, подрывают боекомплект и сломанную или поврежденную технику. Само предприятие уже находится в серой зоне, а ВС России планомерно двигаются вперёд.

https://ukraina.ru/20231208/1051840944.html

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новости, украина, всу, генштаб, спецоперация, сво, вс рф, авдеевка