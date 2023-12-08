Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ - 08.12.2023 Украина.ру
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Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ
Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ - 08.12.2023 Украина.ру
Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ
В Вашингтоне обсудили напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея. Об этом пишет The Messenger
2023-12-08T22:35
2023-12-08T22:42
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
всу
сво
спецоперация
конфликт
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По данным источника, официальные лица США считают, что подобная военно-политическая напряженность – обычное дело в военное время и что разногласия на Украине ещё не достигли критической точки. СМИ напоминает резонансное интервью Залужного для The Economist, в котором тот заявил, что “скорее всего, глубокого прорыва ВСУ не будет”, и что конфликт рискует превратиться в “позиционную войну на истощение", которая может затянуться на годы. В ответ на это Офис Зеленского упрекнул Залужного том, что его высказывания вызвали панику среди западных союзников Украины. Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил The Messenger, что напряжённость в отношениях между Залужным и Зеленским была очевидна с первых дней эскалации украинского конфликта и усилилась в последние месяцы. Тем временем, министр обороны Украины опроверг информацию о напряженности в отношениях между президентом и его высшим генералом, назвав конфликт – "вымышленной конструкцией".
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, сво, спецоперация, конфликт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, СВО, Спецоперация, конфликт

Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ

22:35 08.12.2023 (обновлено: 22:42 08.12.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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В Вашингтоне обсудили напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея. Об этом пишет The Messenger

"Представители министерства обороны и разведки США сообщили The Messenger, что на встречах подняли вопросы об испорченных отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, включая его высшего военного командира генерала Валерия Залужного и то, как эта напряженность может повлиять на войну", – сказано в публикации.

По данным источника, официальные лица США считают, что подобная военно-политическая напряженность – обычное дело в военное время и что разногласия на Украине ещё не достигли критической точки.
СМИ напоминает резонансное интервью Залужного для The Economist, в котором тот заявил, что “скорее всего, глубокого прорыва ВСУ не будет”, и что конфликт рискует превратиться в “позиционную войну на истощение", которая может затянуться на годы. В ответ на это Офис Зеленского упрекнул Залужного том, что его высказывания вызвали панику среди западных союзников Украины.
Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил The Messenger, что напряжённость в отношениях между Залужным и Зеленским была очевидна с первых дней эскалации украинского конфликта и усилилась в последние месяцы.

“Мы слышим об этом снова и даже более громко, что неудивительно, потому что мы находимся в самые опасные моменты войны. И причина, по которой этот момент настолько опасен, заключается в том, что на сегодня американская поддержка Украины ненадёжна”, – приводят его слова СМИ.

Тем временем, министр обороны Украины опроверг информацию о напряженности в отношениях между президентом и его высшим генералом, назвав конфликт – "вымышленной конструкцией".
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
6 ноября, 15:55
Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и ЗалужнымМежду украинским политическим и военным руководством назревает противостояние. Конфликт Зеленского и Залужного становится все труднее скрывать. Подготовка к выборам президента страны весной 2024 года выходит на общественную площадку
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУСВОСпецоперацияконфликт
 
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