https://ukraina.ru/20231208/1051872234.html

Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ

Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ - 08.12.2023 Украина.ру

Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ

В Вашингтоне обсудили напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея. Об этом пишет The Messenger

2023-12-08T22:35

2023-12-08T22:35

2023-12-08T22:42

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украина

владимир зеленский

валерий залужный

всу

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спецоперация

конфликт

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По данным источника, официальные лица США считают, что подобная военно-политическая напряженность – обычное дело в военное время и что разногласия на Украине ещё не достигли критической точки. СМИ напоминает резонансное интервью Залужного для The Economist, в котором тот заявил, что “скорее всего, глубокого прорыва ВСУ не будет”, и что конфликт рискует превратиться в “позиционную войну на истощение", которая может затянуться на годы. В ответ на это Офис Зеленского упрекнул Залужного том, что его высказывания вызвали панику среди западных союзников Украины. Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил The Messenger, что напряжённость в отношениях между Залужным и Зеленским была очевидна с первых дней эскалации украинского конфликта и усилилась в последние месяцы. Тем временем, министр обороны Украины опроверг информацию о напряженности в отношениях между президентом и его высшим генералом, назвав конфликт – "вымышленной конструкцией".

https://ukraina.ru/20231106/1050797538.html

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, сво, спецоперация, конфликт