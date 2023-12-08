https://ukraina.ru/20231208/1051870644.html

Пушков о запрете треш-контента: Интернет не станет местом демонстрации "достижений" преступности

Пушков о запрете треш-контента: Интернет не станет местом демонстрации "достижений" преступности - 08.12.2023 Украина.ру

Пушков о запрете треш-контента: Интернет не станет местом демонстрации "достижений" преступности

Внесенные 7 декабря в Госдуму законопроекты призваны не только защитить общество от опасного контента, но и лишить треш-стримеров заработка на публикации жутких видеокадров

2023-12-08T21:08

2023-12-08T21:08

2023-12-08T21:08

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алексей пушков

интернет

совет федерации

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Законопроекты об ответственности за публикацию треш-контента призваны защитить общество. На их разработку ушло три года. Перед законодателями стояла задача не просто ввести запрет, но четко сформулировать состав преступления, чтобы документ не дублировал существующие нормы. О том, как проходила работа над законодательной инициативой, рассказал "Украине.ру" инициатор и соавтор законопроектов, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Предлагаемые поправки определяют треш-стриминг как распространение в сети интернет фото и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных или хулиганских побуждений, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков."Законодательная инициатива направлена на защиту жертв треш-стриминга, отметил он, - а ими могут стать как граждане, так и животные". Треш-стримеры выбирают себе в жертву тех, кто слабее и не всегда может за себя постоять.Интернет пестрит примерами. В Волгоградской области треш-стример избил свою мать и бабушку, транслируя это в прямом эфире. В Московской – заморозил свою напарницу: поскандалил с ней и выгнал зимой на балкон в одном белье, а когда про нее вспомнил, девушка уже окоченела и умерла, но он не отключил трансляцию. В Ленинградской области бездомному человеку подожгли бороду и волосы, чтобы "собрать лайки" в интернете. Психически уязвимого воспитанника детского дома заставляли делать на камеру унизительные вещи. Кота в Тамбовской области забили до смерти в прямом эфире. Жертвой треш-стримеров могут стать и случайные прохожие. Был случай, когда группа подростков на улице подбежала к женщине с инвалидностью, обрызгала ее перцовым баллончиком, а видео содеянного выложила в интернет."На какое-то время интернет превратился в место демонстрации "достижений" преступности. Это нужно было прекратить", - отметил сенатор Пушков.Он подчеркивает, что авторы треш-контента не просто ловят хайп на своих публикациях – этот вид деятельности приносит им доход. В некоторых случаях заработки на треш-стримах доходили до 1,5 – 2 млн рублей в месяц. Эти люди покупали себе дома с унижений и истязаний."Треш-стримеры имеют внушительную армию зрителей, это люди с извращенными вкусами. Они все это смотрят, заказывают определенный контент и переводят стримерам так называемые "донаты", то есть деньги. По сути, треш-стриминг начал превращаться в некую индустрию, зарабатывающую миллионы на своих жертвах".Необходимость введения запрета подобного контента назрела достаточно давно, говорит Пушков. Тем не менее, внесению поправок в Уголовный кодекс и другие законодательные акты мешала точка зрения, что фактически ответственность за противоправные действия, запечатленные на треш-стримах – хулиганство, побои, причинения вреда здоровью, убийство и др. – уже предусмотрена в Уголовном кодексе, а значит, нет необходимости в каких-либо дополнительных законах."Общество должно было созреть и осознать глубину проблемы – что подобные публикации имеют серьезные последствия. На это потребовалось время", - отметил Пушков."Работая над законопроектом, нам удалось доказать, что трансляция сцен насилия и унижения человеческого достоинства, да еще и с заработком на них – это особый вид преступления. Его свидетелями становятся сотни тысяч, а то и миллионы человек, и это оказывает разлагающее воздействие на общество, прежде всего – на молодежь, которая начинает подражать треш-стримерам.Был же случай, когда школьницы избили в лесу одноклассницу и выложили все это в интернет: мол, посмотрите, какие мы крутые. Подобные публикации извращают представление общества о том, что можно, а чего нельзя. Раз опубликовано, кажется, что можно. После принятия закона все будет однозначно – нельзя", - заявил он.Кроме того, необходимо было правильно сформулировать состав преступления. "Треш-стримы" ведь и звучит не по-русски. "В рамках специальной рабочей группы Совфеда мы консультировались с Минюстом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Роскомнадзором, Росфинмониторингом. Потом к работе подключился Комитет Госдумы по молодежной политике", - рассказал Пушков.В итоге долгие поиски законодательной формулы по запрету треш-стримов увенчались успехом. Причем соответствующая законодательная инициатива воплощена теперь не в одном, а в целых трех законопроектах: предусматривает поправки в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, а также в отдельные законодательные акты - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Предлагаемые поправки не дублируют существующие законы, а определяют трансляцию преступлений через интернет как отягчающее обстоятельство, рассказал сенатор.Пушков также подчеркивает, что за три года сформировалась прецедентная база. "Прецедентная база была создана в том числе ранее принятыми законами, в соответствии с которыми соцсети обязаны удалять противоправный контент, иначе им грозят штрафы или, как в случае с Твиттером, блокировка. Твиттер же в России заблокирован за отказ удалять около 2000 единиц противоправного контента, которые сеть отказывалась изымать из обращения", – пояснил Пушков.После принятия законов интернет будет очищен от кадров, демонстрирующих жестокость в самых разных проявлениях."Соцсети будут обязаны отслеживать треш-контент. Точно так же, как они несут ответственность за удаление пропаганды наркотиков, детской порнографии, информации о создании самодельных взрывных устройств и т.д., теперь они должны будут блокировать и каналы, транслирующие сцены насилия, издевательств, унижения человеческого достоинства", – заключил Пушков.

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Юлия Александрова

Юлия Александрова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юлия Александрова

новости, эксклюзив, алексей пушков, интернет, совет федерации, законопроект