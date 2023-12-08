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В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости
В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости - 08.12.2023 Украина.ру
В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости
Маловероятной видится перспектива выделения США дополнительных средств Киеву в этом году. Палата представителей может не одобрить проект о помощи Украине до конца 2023-го, сообщил РИА Новости информированный источник в Конгрессе
2023-12-08T20:52
2023-12-08T20:52
2023-12-08T20:53
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Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.Вместе с тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать. Напомним, президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. На недавней встрече с конгрессменами он приводил массу аргументов в пользу того, что киевский режим должен получить от США дополнительное финансирование. В частности, Байден заявил, что после победы в СВО, Россия нападёт на Запад.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ
В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости
20:52 08.12.2023 (обновлено: 20:53 08.12.2023)
Маловероятной видится перспектива выделения США дополнительных средств Киеву в этом году. Палата представителей может не одобрить проект о помощи Украине до конца 2023-го, сообщил РИА Новости информированный источник в Конгрессе
"Это маловероятно, поскольку палата представителей заседает лишь на следующей неделе, и всё больше и больше членов Республиканской партии склоняются к тому, чтобы не поддерживать карт-бланш на предоставление помощи Украине", — сказал собеседник агентства.
Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.
Вместе с тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать.
Напомним, президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. На недавней встрече с конгрессменами он приводил массу аргументов в пользу того, что киевский режим должен получить от США дополнительное финансирование. В частности, Байден заявил, что после победы в СВО, Россия нападёт на Запад.