https://ukraina.ru/20231208/1051870126.html

В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости

В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости - 08.12.2023 Украина.ру

В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости

Маловероятной видится перспектива выделения США дополнительных средств Киеву в этом году. Палата представителей может не одобрить проект о помощи Украине до конца 2023-го, сообщил РИА Новости информированный источник в Конгрессе

2023-12-08T20:52

2023-12-08T20:52

2023-12-08T20:53

новости

украина

сша

военная помощь

военная техника

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg

Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.Вместе с тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей, а дальнейшее финансирование Украины невозможно гарантировать. Напомним, президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. На недавней встрече с конгрессменами он приводил массу аргументов в пользу того, что киевский режим должен получить от США дополнительное финансирование. В частности, Байден заявил, что после победы в СВО, Россия нападёт на Запад.

https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, сво, всу